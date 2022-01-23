資深女星羅霈穎（原名羅璧玲）2020年因服用多種藥物於北市八德路的工作室猝死，享年59歲。她生前收藏的一千多件精品將由親哥哥羅青代為義賣，所得全數做公益。不過，羅青整理妹妹的遺物時，驚見千萬的本票借據，決定代替羅霈穎討回公道。

根據《今日新聞NOWnews》報導，羅青清點羅霈穎的遺物時，找到千萬元的本票借據，決定要告不還妹妹錢的人，強調這是掙一口氣，自己早就衣食無缺。

羅霈穎生前感情世界豐富，年輕時曾被有錢又留學過的男友求婚，但對方的父母嫌棄羅霈穎學歷不高又是外省人，導致感情無疾而終；後來感情觀轉趨為及時行樂，不諱言交過小她26歲的男友，以及在杭州求學的鮮肉洋男友，坦承：「我就是要開心，我想要的是玩伴，我不是要終身伴侶！」由於一生未婚，羅霈穎在台灣、上海總值4億房產的繼承人備受關注，根據《自由時報》報導，遺產由母親繼承，因不想打理繁複手續選擇拋棄，改由較懂房產的二弟羅志堅接手。

至於羅霈穎生前收藏的愛馬仕、香奈兒等名牌、高級手袋及名錶，羅青將於1月26日於台北W飯店11樓以5000元起標，延續羅霈穎生前常常以匿名從事公益活動及捐款的精神，拍賣所得全數會捐助公益，讓妹妹遺愛人間。