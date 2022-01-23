桃園疫情延燒，教育局宣布，因有學生為確診者的接觸者，4所學校明天（23日）預防性停課1天，包括健行科技大學、同德國小、私立樂生活美語短期補習班、桃園區私立瑞恩蒂兒幼稚園。

亞旭桃園同園區逾30廠 預防性停工
亞旭電腦群聚染疫 桃園廠停工兩天
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