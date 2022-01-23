疫情擴大 桃園4校明天預防性停課1天 12:272022/01/23 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園疫情延燒，教育局宣布4校明天預防性停課1天。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園疫情延燒，教育局宣布，因有學生為確診者的接觸者，4所學校明天（23日）預防性停課1天，包括健行科技大學、同德國小、私立樂生活美語短期補習班、桃園區私立瑞恩蒂兒幼稚園。 亞旭桃園同園區逾30廠 預防性停工 亞旭電腦群聚染疫 桃園廠停工兩天 #桃園 #預防性停課 #私立 #瑞恩 #明天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園疫情爆炸 鄭文燦下令：有呼吸道症狀者一律採檢 11:162022/01/23 生活 疫情節前大爆發 維持二級增管制 04:102022/01/23 財經要聞 政治防疫再爆破口 04:102022/01/23 時論廣場 本土最新確診地圖曝 6縣市淪陷 高雄超越雙北 09:192022/01/23 生活 桃園亞旭逾60名員工 曾支援新北亞旭 15:262022/01/22 生活 給病毒9天時間！前台大醫：恐已傳好幾波 曝疫情大爆發時間 09:362022/01/23 生活 早哥雙十演出 助中信3連勝 04:102022/01/23 運動天地 侯友宜震怒！亞旭中和廠68名勞工赴桃支援竟隱匿 重罰30萬 16:122022/01/22 生活 疫情圖表搞雙標 民代轟陳時中偏心 04:102022/01/23 焦點要聞 桃園疫情大爆發 民進黨力挺鄭文燦：國門之都繃緊神經疫調與採檢 10:212022/01/23 政治 桃園增66例確診曝最新足跡 到過南崁多加教會、台茂及家樂福 13:462022/01/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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