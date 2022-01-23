《茶金》父女檔郭子乾、連俞涵日前上陳雅琳主持的華視《新聞高峰會》，連俞涵坦言，學習台、客、日語等多種語言，讓她很痛苦，但也因為練習客語，意外產生瘦臉的效果，更因為仔細觀察客語老師的嘴型和牙齒，讓她殺青後，決定去矯正牙齒；郭子乾則是吸菸斗燙傷舌頭，還因某場戲要一次背出兩頁客語台詞，讓他瀕臨崩潰。

從華視《連環泡》出道的郭子乾，在節目中模仿信手拈來，當場扮演蘇貞昌說：「《茶金》真的是號稱台灣最美的台劇，大家一定要給它支持，好不好？衝衝衝！」接著又模仿郭台銘，「《茶金》你一定要看，你不看的人，我告訴你，你對不起台灣人，誰說客家話的劇不好看，韓劇你也聽不懂啊，還不是看字幕。有看《茶金》的，等一下發鴻海股票一張。」逗趣的模仿讓訪問現場笑聲不斷，完全展現在演藝圈累積數10年的功力。

陳雅琳邀請郭子乾回顧，34年前在華視節目《連環泡》出道時的演出畫面，讓郭子乾笑得合不攏嘴，表示一開始負責躲在假山後面，幫司馬中原扶高腳椅，每天重複聽著經典台詞「恐怖喔，恐怖到了極點喔」，是他進演藝圈模仿的第一個角色；接著是模仿李濤主持的call in節目，但他加入一些地名和人名連結的笑話，如「來自金山萬里的『金怨嘆』小姐」，變成了他自己的特色，也大大加深觀眾們的印象。

連俞涵看完《連環泡》的節目片段後，驚呼：「我都不知道爸爸有這一面」，陳雅琳一問之下，才知道連俞涵平常不太看電視，卻誤打誤撞進入影視產業，從小生長三芝和淡水交界山區的她，對諸多一般人熟悉的事物不了解，讓她被同劇演出的温昇豪笑說是「山頂洞人」，卻也稱讚她非常適合演出古裝劇，有一種古典美。連俞涵表示自己看很多課外讀物，弟弟妹妹看卡通的時候，他看的是蔡明亮的電影，家人都覺得她很奇怪，但她非常喜愛沉浸在個人世界，也因此培育出她獨有藝文氣質。

陳雅琳也問及連俞涵的感情狀況，連俞涵坦言目前單身，談過戀愛但經驗不多，表示年輕的時候是行動派，是那種「飛蛾撲火」的個性，等看清楚之後，才發現「真的是火耶」，直言過去「喜歡就是喜歡了，沒有思考」，後來相處不適合，就祝福彼此。演出許多不同角色的她也笑說：「透過角色談過了很多轟轟烈烈的感情，真的覺得好累喔」。

不過，談到為戲練習客語的經驗時，連俞涵形容共同製作人羅亦娌就像海倫凱勒一樣，從零開始，嘴型、舌頭或是發音位置，都一步步仔細教導。而且上完客語課程，連導演都說發現她的臉變小，連俞涵現場示範，指出客語有些發音，使用到我們平常不會運動到的雙頰肌肉，推測應該是因此達到瘦臉效果。

共同製作人羅亦娌在節目中大力稱讚連俞涵很認真，上完客語課往往都晚上11、12點了，連俞涵不只寫了滿滿的筆記，還用手機拍她的嘴型說要回家練習。她笑說：「連俞涵完全沒有要拍她的臉，是真的只拍人中和嘴巴，都是唇紋和齒縫。」連俞涵則是趕緊說，仔細看過老師的牙齒，發現好整齊，讓她拍完戲就立刻去矯正牙齒了。

郭子乾也在節目中爆料一段拍攝的小插曲，在劇中吉桑常常菸不離手，從沒有吸過煙斗的他，一開始不知道原來菸斗不能一直吸，導致火舌透過菸管直接進到嘴巴，他說：「當時拍戲抽了3小時，覺得菸草怎麼那麼辣，才發現已經燙傷。」以上內容《新聞高峰會》將於今（23日)晚8時於華視新聞52台播出；《茶金》每周一至周五晚8時於華視主頻播出。

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