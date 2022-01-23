北市規畫親子專用停車格位，方便家裡有孩童的車主停車，市議員吳沛憶發現，市府核發9萬4073張親子停車證，但親子格位僅1644個，落差高達57倍，供需比出現大問題，建議市府比照台中、花蓮增設路邊親子停車格。北市停管處對此回應，依法僅可在路外停車場設置親子停車格，會再檢討增加格位。

根據《兒童及少年福利與權益保障法》與交通部「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，在百貨、量販店、有兒科、產科病房的區域級以上醫院、觀光遊樂園區等場所附設停車場，需保留2％的汽車停車位，作為孕婦及育有6歲以下小孩家長的親子專用車位。

不過，吳沛憶發現，北市依法畫設共1644個停車位，但核發出去的親子停車證，計有孕婦版9914張與兒童版8萬4159張，共9萬4073張，比停車格多57倍。

吳沛憶指出，發證數那麼高，顯示市民有高度需求，但車證竟然比車格多57倍，很明顯車位供給遠遠跟不上，她估算每輛車若都只停半小時就開走，不眠不休要輪完也要超過24小時，法定的2％比例只是最低標準，中央沒有說不能規畫更多，市府應視市民需求增加親子停車格。

她說，北市所有親子停車格都在路外停車場，但早在2018年台中及花蓮就有在親子出入需求較高的路段，設置路邊親子停車格，如熱門遊憩景點、幼兒園、兒科診所、婦產科。

吳沛憶建議，比方在醫療層面，目前法規僅規範到區域級以上醫院，很多孕婦跟兒童是在產科、兒科診所看醫生，同樣有停車需求，還可能發生家長帶著小孩飛奔前往就醫的緊急狀況，市府應該擴張畫設範圍，仿效花蓮跟台中，選擇適當的路段設路邊親子停車格，才能更全面照顧孕婦與孩子。

對此，停管處回應，親子格位是依《兒童及少年福利與權益保障法》規定設置，僅可在路外停車場規畫停車格，路邊畫設不符合法規有疑義，必須透過中央修法，但市府會再檢討增加路外停車場親子停車格位。