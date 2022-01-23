新北市鶯歌陶瓷博物館與學學文化創意基金會近期合作辦理「感動虎—兒童暨青少年彩繪陶博特展」，邀請金門、北台灣44所學校的千名學童彩繪陶瓷作品「小感動虎」。（蔡雯如攝）

新北市鶯歌陶瓷博物館與學學文化創意基金會近期合作辦理「感動虎—兒童暨青少年彩繪陶博特展」，邀請金門、北台灣44所學校的千名學童彩繪陶瓷作品「小感動虎」。（蔡雯如攝）

今年適逢虎年，新北市鶯歌陶瓷博物館與學學文化創意基金會近期合作辦理「感動虎—兒童暨青少年彩繪陶博特展」，該展覽即日起至3月27日將在陶博館1樓大廳展出，邀請金門、北台灣44所學校的千名學童彩繪陶瓷作品「小感動虎」，有220個文化代表色，其中有學童以藍染、茶園等家鄉特色作為創作發想，將家鄉文化融入創作中，作品各有特色。

學學文化創意基金會副董事長徐莉玲表示，今年「小感動虎」素坯原型是由藝術家莊普設計，莊普是2019年第21屆國家文藝獎的得主，他1980年代從西班牙返台後，就在新店區定居至今，每年持續與「新店男孩」藝術團體發表對生活、自然與社會議題的複合媒材創作，莊普這次創作出的小感動虎，用倒立驚嘆號的立體造型，傳達老虎的勇猛，圓形虎頭的幾何雕塑也展現出老虎的活潑可愛。

徐莉玲表示，參與該計畫的44所學校會設計出文化色彩藝術課程，透過陶瓷作為文化載體，帶著學童在社區踏查，做色彩採集，發掘各處地方故事，並以自然、土地、歷史與人文風貌等作為色彩靈感來源，每所學校會挑出5種家鄉代表色，作為「小感動虎」陶瓷素坯彩繪主要用色，讓學童發揮獨一無二的創意。

陶博館指出，新北市三峽區建安國小就是透過串連社區的方式，進行偏鄉特色教學，帶領學童認識在地產業、生態保育，透過陶瓷彩繪表達出在地觀察。參與課程的張同學表示，親手體驗藍染製作非常有趣，因此她最喜歡代表三峽在地特色產業的「藍染藍」，另外也有同學以在地信仰中心安山寺的「雕飾紫」、三峽安坑螢火蟲飛舞的「黑翅螢黃」、種植茶園的「茶樹綠」作為創作靈感。

鶯歌陶博館長張啟文表示，陶博館與學學文化創意基金會的合作，不僅能推動藝術教育，也能建立學童的自信，鼓勵學童培養創作能量，這次產官學攜手合作，除了集結千件「小感動虎」陶瓷彩繪作品，也同步展出藝術家莊普、李錫奇、黃文暉 、黃小燕、賴九岑、龎銚及義大利插畫家朱里安諾(Giuliano Ferri)創作「大感動虎」彩繪藝術作品，期盼在疫情生活下，民眾仍能如猛虎威風穩當，處之泰然。