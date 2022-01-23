國際原油價格持續攀高，續創波段高點，中油宣布啟動雙平穩機制，亦即維持亞洲鄰近國家最低價機制，並啟動平穩措施後，汽、柴油各吸收0.5元及2元；24日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調漲0.6元及0.2元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升26.5元。

受俄羅斯與烏克蘭邊境軍事緊繃、葉門叛軍襲擊阿拉伯聯合大公國及土耳其輸油管爆炸等因素影響，導致油價上漲。中油本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲4.04美元，新臺幣兌美元匯率升值0.014元，國內油價依公式計算漲幅為3.86%。

中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.1元及2.2元。為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收1.5元，換算後95無鉛汽油每公升31.8元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.8元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元。

因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及2.0元，汽、柴油實際價格每公升調漲0.6元及0.2元。累計110年至12月底止，中油共吸收79.2億元。