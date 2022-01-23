東台灣最好逛全聯，5層樓高「中山旗艦店」昨（22日）開幕。（全聯提供）

全聯台東中山店，以簡約的白色系定調整棟建築立面，（全聯提供）

全聯台東中山店1至2樓規劃385坪賣場空間。（全聯提供）

近年因疫情無法出國放風，促動民眾熱愛國內旅遊。全聯「台東中山店」昨（22日）盛大開幕，成為當地首間大型的複合式旗艦店，也堪稱東台灣最好逛旗艦店，坐落於鬧區打造5層樓的台東中山店，相鄰台東觀光夜市、鐵道藝術村、喜來登酒店等知名景點，除了吸引觀光客、鄰近住戶型態的消費者光顧，嶄新的裝潢設計，與舒適購物環境，也好拍、好逛，預計要成為當地的打卡新寵。

另外，1至2樓規劃385坪賣場空間，販售We Sweet甜點、OFF COFFEE，還有販售寵物用品、五金鍋具、調理熟食等；3至5樓未來將結合無印良品櫃位。即起至1月23日使用PX Pay消費，滿額再送抽獎券，限時抽溫控萬用鍋、全聯禮券500元等多項好康。

全聯表示，台東現有9家全聯，原本台東中山店只販售乾貨，移點改建後，由無印良品設計部門規劃風格，以簡約的白色系，定調整棟建築立面，室內明亮的空間感，能凸顯商品、魚肉蔬果、小農專區的特色。

除了台東，全聯希望以「一市一旗艦店」概念，打造每個都市最有特色的全聯，如去年開幕的「南港旗艦店」，特聘請日本設計師西川隆操刀，以國人最愛的日本、韓國商品占比最多，高達7成，跳脫一般人對全聯既有超市印象；另像台北內湖的「內湖瑞光店」、網美最愛全聯「台中市政店」等都是示範指標。