農曆春節將至，不少家戶都會備好糖果招待客人，一名男網友指出，所有糖果裡面，最難吃的就是「三色糖」，認為連苦茶糖都比它好吃，不少網友也點頭直呼，「三色糖我吃一口就吐掉」、「有很噁心的塑膠口感」。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見畫面中有一堆紅、白、綠配色的三色糖。他認為，三色糖應該與肉桂糖果並列為農曆春節最難吃的糖果，甚至連不少人害怕的苦茶糖都比它好吃，「大家認為什麼糖果難吃到不應該出現」。

不少網友也認同三色糖的味道很可怕，「這個我從小到大只吃過一口吧」、「三色糖我吃一口就吐掉」、「有很噁心的塑膠口感」；也有三色糖的愛好者表示，「我小時候超喜歡的」、「小時候很愛吃耶，雖然黏牙」、「這超好吃的，每年都會買」。

此外，也有不少讓人詬病的糖果被點名，「金元寶巧克力和硬幣巧克力」、「人蔘糖也很可怕」、「用冬瓜做的冬瓜糖我也覺得不好吃」、「健素糖超難吃」、「健素糖才是真正的難吃，那個味道讓我一瞬間彷彿看到了天堂」。