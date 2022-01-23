台北市長柯文哲母親何瑞英近來成為媒體注目焦點，在台中中二立委補選時，柯媽媽當時支持前藍委顏寬恒，稱讚顏不善言辭卻為人腳踏實地，不像綠委林靜儀每天無端亂罵人，此番直率言論引發話題。其實，回顧過去柯媽媽接受媒體採訪，就可發現柯媽心直口快的風格從沒變過，柯媽更曾因為談到柯文哲因家裡貧窮，才養成節儉習慣時，不禁悲從中來而落淚。

柯媽媽2020年接受《中時新聞網》的「旗開得勝」專訪，談到柯文哲從醫歷程，表示自己一開始沒有期望柯文哲當醫生，是柯在大學聯考後填寫志願時，柯爸爸幫柯文哲填的，所以柯文哲才會說，「當初做醫生是爸爸決定的」。

接著，柯媽媽談到，柯文哲是很省錢的人，自己以前有次和朋友出門，臨行前給柯文哲20元，叮囑柯要記得吃飯，結果等到回來後，自己還看到柯文哲手上拿著20元，沒去吃飯，問柯怎不吃飯，得到的回應是不餓，所以不想吃。

柯媽媽指出，柯文哲剛讀小學一年級時，看到別人吃福利社麵包很羨慕，就跟柯爸爸說要吃，當然柯爸爸就買給柯文哲吃，所以自己得知後，便跟柯文哲說，柯爸爸當老師很辛苦，沒有賺到什麼錢，而且家裡很多開銷都要靠柯爸爸這份薪水支出，「如果你想要再吃麵包錢就不夠了」。柯文哲聽完她的話後，隔天開始就沒再吃麵包了，柯媽媽講到這裡，哽咽落淚直言，「文哲很乖啦」，生性節儉，不會亂買東西，結婚之後，都是把家裡財產給妻子陳佩琪處理。

在柯文哲醫學系要畢業時，柯媽媽提及，那時柯文哲為了想買一套2萬元的醫學書籍煩惱很久，因為很貴，也怕給家裡帶來負擔，就來找她討論，聽到家裡願意協助，柯文哲那時開心的表情，自己至今仍然記得。