因應國內近期疫情升溫，台中市政府為持續提升疫苗覆蓋率，20日於豐洲產業園區成立疫苗快打站，當日完成施打疫苗80人，加上先前於18日、20日兩日於潭子科技產業園區完成施打疫苗160人，兩處快打站已完成施打疫苗計240人。經發局表示，為守護產業，市府將持續與大家攜手同行，為防疫共同努力。

經發局說，豐洲園區於2010年完成土地出售後，已有81家廠商進駐設廠，包含腳踏車變速器專業大廠速聯公司，以及電動馬達專業大廠富田電機。

當日經發局主秘倪世齡及豐洲園區廠協會總幹事張明忠共同前往現場視察，由呂維國婦產科診所於豐洲園區服務中心二樓禮堂，上午9點開始施打BNT疫苗，共31家廠商，包含業升、立欣精密等，預約施打對象主要為國際移工，共完成80人疫苗施打。

經發局指出，台中市政府為提升市民防護力，日前推出「五箭齊發提高疫苗注射專案」，透過加快疫苗施打率以對抗疫情。預計25日將於台中市精密機械科技創新園區服務中心2樓設置快打站，若園區內廠商仍有預約接種疫苗需求，可洽精密園區林小姐04-23505199。

經發局呼籲，請園區廠商落實執行各項防疫管理措施，包含移工分艙分流管理、移工宿舍管理、佩戴口罩、加強進廠人員管制(落實實聯制、量體溫)、維持社交距離以避免群聚等措施。