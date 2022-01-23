新北市鶯歌區70歲黃姓婦人因網路交友認識一名自稱聯合國駐外醫師的男子，對方頻頻傳LINE與黃女聊天，雖然還未見過面，但黃女見男子傳訊稱「老婆」、「我的愛」等語，便因此暈船。（三峽警分局提供）

新北市鶯歌區70歲黃姓婦人因網路交友認識一名自稱聯合國駐外醫師的男子，對方頻頻傳LINE與黃女聊天，雖然還未見過面，但黃女見男子傳訊稱「老婆」、「我的愛」等語，便因此暈船，對方眼見時機成熟便表示，希望有機票錢來台，誆騙黃女匯款6萬多元到指定帳戶，所幸黃女趕赴農會匯款時，被行員、員警及時攔截，未中詐騙集團的圈套。

三峽警分局指出，黃女20日上午及忙到鶯歌區二橋農會匯款，但行員見到黃女一直低頭看手機，神色慌張，便立刻詢問對方匯款用途，但黃女僅告知要匯款給老公，不願透露匯款原因，因此行員急忙聯絡員警才成功阻止詐騙。

三峽警分局表示，員警到場詢問黃女有關匯款對象資料，並查看黃女手機對話紀錄時，發現黃女遇到的是到典型「網路交友」詐騙，對方以亂槍打鳥方式隨機加黃女為Line好友，接著假冒聯合國駐外醫師之名，雖還沒見過面便主動稱黃婦「老婆」、「我的愛」，黃女也被著突如其來的攻勢灌了迷湯，而對方見時機成熟便向黃女要求匯款到指定帳戶，讓他能來台見老婆。

所幸，員警一番苦口婆心宣導下，黃女終於認清現實，同意將對方的Line好友封鎖、刪除，阻止一起跨國詐騙案，而她事後也十分感謝員警熱情幫忙。

三峽警分局表示，詐騙手法層出不窮，但離不開老梗。因此，平時即要求各轄區派出所與各金融機構、超商等建立聯絡平台，遇到可疑即可馬上聯絡警方作了解避免民眾受騙，共同遏阻詐騙。另外也呼籲民眾；網路資訊發達多元，有時難以分辨真偽，切記只要涉及金錢交易或匯款、轉帳情事，都很有可能為詐騙集團的詐騙手法，民眾務必再三查證，可先撥打「165反詐騙諮詢專線或110」詢問，以免受騙。