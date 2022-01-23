象徵「年年有餘」的魚料理是年夜飯當中不可缺少，因應農曆新年將屆，因應春節國人採買需求，農委會漁業署表示，春節前5日加強調配13處消費地批發魚市場增加10％以上魚貨，確保漁產品供應充裕。

漁業署長張致盛、副署長王正芳、主任秘書繆自昌等人今(23)日淩晨至台北漁產運銷股份有限公司、中華民國全國漁會三重魚市場視察，關心漁產品供應狀況，並督導魚市場防疫落實情形。

漁業署表示，為滿足年節前消費者送禮、圍爐聚餐及祭祀等用魚需求，春節前5天將加強調配13處消費地批發魚市場增加10％以上魚貨，充分供應春節民眾採買年貨需求，也要求各縣市政府輔導及督促各地魚市場與產地加強調配計畫，強化與鄰近市場間橫向聯繫，協調提前開市及適時延長交易時間，讓春節前魚貨供應更順暢平穩。

漁業署強調，國產漁產品整體價格，包含國人喜愛的白鯧等應節產品非常平穩，另同樣有昌盛之意的國產金鯧、石斑及鱸魚價格平實且供應量充足。

漁業署指出，由於魚市場是國內魚貨流通的重要場所，員工、承銷人、市場作業人員等於營業日密集進出，時值新冠肺炎疫情期間，漁業署已函請縣市政府督導全台魚市場，應依據中央流行疫情指揮中心指示及「批發市場防疫管理措施」落實防疫規定，也請市場加強宣導全程配戴口罩及進出市場從業人員完成2劑疫苗接種，確保魚市場正常運作。