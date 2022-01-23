艾怡良昨（22日）在台北流行音樂中心舉辦出道首場大型演唱會，會後受訪坦言上台前手好抖，抖到肉眼可見，笑稱當下只覺得麥克風有10斤重，幸好還hold得住，「我其實是很害怕唱跳的，這次只有2首，昨天練完舞許願，不要再唱跳了，但又覺得很想再來一次」，坦言內心有小巨蛋夢，期許自己早日達成目標。至於唱到〈Then You Come Along〉忍不住落淚、情緒失控，艾怡良坦言：「這首歌是我的大魔王，很少順利唱完過，想到勇敢地愛一個人，每次唱都會哽咽。」

提及她男友上月飛返瑞典工作，開唱前傳簡訊打氣，艾怡良說：「（簡訊內容）意思大概就是『對不起，沒辦法到場支持，但妳一定可以、會很棒』。」登台前小兩口也沒有視訊，因她擔心自己會緊張，「我平常就是個很容易緊張的人，他知道」，礙於疫情關係，男方不知道何時能再來台，2人接下來將分隔兩地，艾怡良說：「疫情很危險，就順其自然吧，相信我們對生活的態度會越來越好，我們是很開放的對等關係。」

她為此次演出打80分，自許還有進步空間，「滿盡興的，但還有很多地方可以再更好，也很想去高雄（舉辦演唱會），大家快敲碗，我們很容易受到煽動，希望有機會辦在高流」；接下來新年假期，她打算恢復騎腳踏車遊玩的習慣，會否瑞典看男友？艾怡良笑回：「不要，回來還要隔離，熬過遠距離，順其自然，有沒有再一起就是造化啦。」