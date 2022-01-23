斯洛維尼亞與台灣洽談互設代表處。

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）上周表示正在與我國洽談互設代表處，更嗆聲北京對立陶宛的因應措施「駭人」、「可笑」，斯洛維尼亞商界21日傳出，楊薩的言論已經招致大陸的報復性措施，部份企業收到外國合作夥伴的消息，指出大陸打算切斷與斯洛維尼亞的經濟聯繫。

斯洛維尼亞廣播電視台（Radiotelevizija Slovenija）21日報導，有關楊薩的發言，斯洛維尼亞國內對於經濟的擔憂及警告正源源不絕地出現，部份企業收到外國合作夥伴的訊息，指出大陸打算切斷與斯洛維尼亞的經濟聯繫，一些合約與訂單被取消，斯洛文尼亞工商會（GZS）總幹事坎塔魯蒂（Aleš Cantarutti）表示，已經收到不滿總理發言的企業抗議。

事實上，斯洛維尼亞對陸出口並不大，僅3億美元，不過報導指出，斯洛維尼亞企業是大陸供應鏈的一環，可能面臨供應商被換掉的窘境。

斯洛維尼亞盧布爾雅那大學（University of Ljubljana）教授科斯特維克（Črt Kostevc）表示，如果斯洛維尼亞打算吞下3億美元外銷損失，那麼問題會是，如果德國、法國因為無法向大陸出售帶有斯洛維尼亞零件的商品而取消訂單，斯洛維尼亞該怎麼做。

他說：「我認為中國人已經準備好與一個在經濟上和他們完全無關的小斯洛維尼亞進行經濟戰爭，以證明他們的政治權利，即便這可能損害他們的利益。」

針對楊薩的發言，反對黨斯洛維尼亞民族黨（Slovenian National Party）主席耶林契奇（Zmago Jelinčič）表示譴責，認為是「錯誤」的，他強調中國大陸是國際社會的重要參與者，也是斯洛維尼亞的重要經濟夥伴，尤其大陸「正與俄羅斯、印度、整個亞太地區聯繫起來」，他認為這樣的錯誤對斯洛維尼亞及經濟造成損害。

不過斯洛維尼亞廣播電視台的經濟學者拉霍夫尼克（Matej Lahovnik）指出，反對派有關損失的報告並不確實，因為並未具體列出哪些公司受影響、哪些業務被取消。

根據報導羅列的2020年斯洛維尼亞對陸出口，最大宗為電器機械設備及零件，達21%，出口值超過5800萬歐元；其次為核反應相關鍋爐、機械、設備等，佔17%，出口值超過4800萬歐元；第三為車輛零組件，佔16%，將近4500萬歐元。

斯洛維尼亞國會外交委員會預計28日召開會議討論楊薩的聲明，會議支持者認為，楊薩的發言可能會對斯國與亞洲國家的關係產生長遠影響，不符合斯洛維尼亞的外交長期戰略政策。