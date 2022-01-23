農曆春曆將至，獨派的本土社團發動赦扁連署表示，去年耶誕夜，韓國總統文在寅宣布赦免前總統朴槿惠，赦免令今年元旦送達朴槿惠手中。文在寅表示， 希望能藉特赦，團結全民，消弭社會分歧，促進彼此包容。呼籲蔡英文總統兌現2016年「不讓阿扁孤單」的承諾，赦免前總統陳水扁。

此次的連署發起團體包括台灣社丶台灣北社丶中社丶南社丶客社丶台東東社丶 花蓮東社等本土社團，連署團體則有台灣數位電商創新協會胡世均丶全美台灣人權協會李賢群丶李登輝民主協會張璨鍙丶台灣二二八關懷總會王文宏丶台灣陪審團協會陳為祥等。

連署文中表示，陳水扁是台灣第一個非中國國民黨出身的總統，他的當選是台灣民主重要里程碑象徵，國家權力可以透過選舉的民主機制和平轉移，完成台灣國家民主化的關鍵機制。

本土社團指控，扁案的發生，緣於當時台灣法制尚未成熟，也相當程度可以說是中國國民黨對失去政權的 「政治報復」， 扁若遲遲不能恢復自由身，一方面代表台灣社會民主尚未完全成熟，另一方面則是造成台灣社會嚴重的撕裂。

台灣社會是否贊成給予特赦？連署文引用過去的例證：2017年09月18日高達8成5的民進黨全國黨代表連署特赦前總統陳水扁，當時全國各地，議會、縣市首長、多數立委、各社團、機關皆是，甚至國民黨也召開記者會呼籲；今年的1 月5日，又有台南市議會決議建請中央給予特赦可見特赦已經早已是台灣藍綠共識，符合蔡總統曾提出的｢不要造成社會對立｣最大原則。

連署文指出，即使有反對，以南韓此次特赦朴槿惠情形來看，12月初僅39.2％贊成特赦，43.7％反對，但是文在寅公布後支持度迅即飆升至六成，對文在寅政府的支持率也從12／3的37.4％衝高至12／30的47％，相差達近10％！若果能赦免陳水扁總統，以台灣社會的結構，相信回饋給主政者的支持度只會更高。

本土社團指出，2016年蔡英文總統就任以來，帶領台灣啟動各項改革機制，2021的GDP經濟成長有望破6、醫療防疫舉世獨安、四項公投不同意台灣入國際、雙林雙贏台灣民主更深化。「諸種成就堪稱千秋勳業！這完滿勳業僅欠缺鴻毛一 筆，就是尚未還給陳水扁前總統自由身」。

連署書中懇請蔡英文總統，儘快啟動赦免卸任陳總統機制，如需修法，則請速速宣示正式排入立法議程，「早日還給扁公平的司法，不要讓阿扁孤單。化解誤解與衝突，增進國家團結，台灣向前行！千秋勳業成就只缺鴻毛一筆！」