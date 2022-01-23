今年學測數學B有一半是情境式考題燈會布置、基地台設置等均入題。補教老師說，今年數學B題目難易適中，其中以機率、統計題占25分最多，文組考生也考得不錯，預期明年會有更多原本考數學A的人會跨考數學B。

補教老師解創智表示，今年數學B最大特色是很多生活化的情境題，例如單選第2題的情境燈光布置；單選第3題基地台設置；多選第8題射擊遊戲；選填題第15題飛機失事定位；選填題第17題拍照問題；以及非選擇題三大著名斜塔等。

解創智表示，高中數學B設計上原本就是給文組或對商管領域學生修讀，因此今年數學B的考題，單選第3題及選填題第15題、16題、17題都是機率、統計題，總共占25分，是出題份量最重的單元。同時，文組考生不擅長的向量題如多選第11題、選填第14題及三角函數題也都簡單，他們作答起來也很順手。

解創智說，今年數學B題目算是平易中肯、閱讀容易，而且計算量不大，適合文組考生的程度。不過也因為這樣，他預期，明年一些原本考數學A的自然組考生，可能會同時報考數學B，以爭取更多選填志願的機會。