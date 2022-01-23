《孟婆客棧》今晚播出最終回。（公視台語台提供）

蔡振南、柯淑勤在《孟婆客棧》對戲精彩。（公視台語台提供）

唐美雲、方馨劇中感情動向受期待。（公視台語台提供）

公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》今（23日）晚播出最終回，唐美雲、蔡振南、柯淑勤這條親情線如何收尾，最受觀眾期待。唐美雲有感拍攝《孟婆客棧》彷彿才是昨天的事，自認是難忘的演藝之旅，為製作這部戲傾家蕩產的她，開心收到許多觀眾回饋，表示因看戲親子關係變好，甚至因此愛上看歌仔戲。蔡振南則笑喊：「最近遇到朋友或粉絲破題詞就是孟婆客棧！」他還透露會朝第二季努力邁進。

方馨表示，拍攝《孟婆客棧》顛覆所有人對她的想像，「原來方馨會唱歌仔戲」，所有藝人朋友都羨慕她參與了這樣的大作，她感謝劇中角色「玲瓏」讓自己開竅，意外發現原來自己是諧星。方宥心打趣，網友留言從8個哈「水仙（指劇中角色）哈哈哈哈哈哈哈哈」形容她劇裡大笑姑婆般性格，演變成只要她臉書發文，網友就熱情回應「水仙劇場XD」，讓她笑喊：「獲得這樣的好評價，足矣！」

金曲台語歌王許富凱透露最害怕看最終回，他說前陣子遇到一位年輕服務生，在他用餐後要走出門時，親口對他說：「《孟婆客棧》很好看，你演得好好。」讓他覺得很暖心。許富凱也對總製作人唐美雲說：「年輕人對於戲曲的喜歡是美雲姐非常樂見的事情，也是她想做想推廣的事。美雲姐您做到了，辛苦您了。」

若能與劇中情節在冥界與親友相遇？唐美雲盼能遇到往生的父親與兄長，但她認為已過數十年，若以輪迴觀看待，相信他們已經輪迴投胎到更好的地方了。方馨則說：「希望與爸爸見面，跟他說謝謝他把我教得這麼好！讓我有這麼好的個性，吸引很多好人到我身邊。」許富凱則想與外婆見面，他說：「我相信再見這件事，不管對方在不在這世上，不在的，我也總覺得我會再遇到祂們。」他也感性：「像我的外婆常常會到我夢裡來，但最後一次在外婆的家裡，沒有見到祂，我想祂應該是往更好的地方去了，真的希望大家要珍惜當下擁有的一切，這也是《孟婆客棧》最初的初衷。」