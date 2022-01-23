被拿走的土地公神像已有百年歷史，是地方民眾的信仰寄託。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣警察局大湖分局接獲一間土地公廟報案，指稱供奉神桌上的土地公不見，警方循線追查，發現是王姓信徒夫婦拿走，他們也辯稱是想幫土地公換新衣，所幸神像最後沒有受損，才讓廟方鬆一口氣。

廟方人員說，他們21日發現土地公神像不見，神桌上只有一張紅色紙條，並寫上「福告諸鄉親，土地公出遊數日!」，才心急如焚地趕緊到派出所報案。

員警立即查訪周邊居民及調閱監視器，發現21日清晨有一輛轎車停放在土地公廟外，擅自將神像帶走，循線查訪才發現，原來是居住於附近王姓信徒夫婦。

王姓信徒到案供稱，夫婦兩人平時都會到土地公拜拜，且曾從事神像彩繪工作，幾年前土地公廟重新整修後，想讓土地公不只住新厝，也要穿新衣光彩好過年，便想要義務為土地公換新衣重新彩繪增添光彩，並稱是以擲三個聖筊，挑了良辰吉時後才將土地公「請回」。警方調查後，依法將王姓夫婦一案函送偵辦。

據地方信徒稱，該土地公已有百年歷史，是地方民眾信仰寄託及守護神，好在被偷走的神像沒有毀損，並把土地公請回安座，才讓地方民眾安心。

大湖警察分局重申，警方維護社會治安決心不變，更絕不會因疫情而鬆懈，尤其在加強重要節日工作期間更要讓民眾安心過好年。