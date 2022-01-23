蔡總統日前出席「蔣經國總統圖書館」啟用典禮時表示，蔣經國堅定保台立場，無疑是人民最大共識。行政院長蘇貞昌今日受訪時回應，台灣的民主不是獨裁者威權的恩賜，也不會因獨裁者晚年的慈目，就忘了過往的滿手血腥。

過去是美麗島事件辯護律師的蘇貞昌指出，蔡總統當日出席該活動，是以其總統高度，而希望能夠團結族群、團結保台。

蘇貞昌說，今天台灣的民主自由，是一代一代台灣人用青春、用血淚拚出來的。獨裁者在最後力有不逮，終於漸漸開放，這是人民爭取來的，不是獨裁者威權政府的恩賜。

蘇貞昌表示，全世界的民主國家過程都一樣，人民知道要怎麼保護自己的權利，也不會因為獨裁者晚年的慈眉善目，忘記他過往的滿手血腥。

蘇貞昌指出，蔡總統和他所領導的政府，會繼續努力促進轉型正義的工作，因為促轉正義正是要讓過往受威權迫害、冤枉的案子，給予平反，當年的不公不義，讓當事人能夠獲得正義跟補償。

蘇貞昌說，政府也已經通過相關的法案，希望立法院也快點通過，給相關受迫害的人，能夠早一點得到一點彌補。