繼稍早大陸公布2021全面GDP成績單之後，各省份也陸續交出地方數據。以各省分表現來看，雖然江蘇不斷追趕中，但廣東2021年仍持續穩坐大陸GDP第一大省寶座，統計去年廣東GDP達12.4兆元（人民幣，下同）、年增率8％，成為大陸首個GDP破12兆省份，甚至預測該規模有可能超過南韓，可相當於世界前10大經濟體。

而且隨著東莞也成為GDP「兆元俱樂部」的成員後，讓廣東省也同時擁有深圳、廣州、佛山、東莞4座兆元規模的城市，數量也與江蘇持平。

據中新網報導，作為第二經濟大省的江蘇，也不斷縮小跟廣東的差距。2021年江蘇GDP邁上11兆元的新里程碑、達到11.63兆元、年增率8.6％還高過廣東。從數據來看，江蘇GDP跟廣東的差距2020年為8000億左右，2021年差距則縮小至約7700億元。

此外，在單一城市方面，2021年大陸也首度出現兩座GDP超過4兆元的城市，分別是上海與北京。先由北京宣佈去年年GDP達到4兆269.6億元、年增率8.5，隨後上海也宣佈GDP達到4.32兆元、年增率8.1％。