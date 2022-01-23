黃姓男子開「東瀛戰神」的愛車來台中玩，沒想到卻抛錨卡在火車站周邊要道的路中央。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

糗！「東瀛戰神」GT-R台中火車站拋錨 巡警現身神救援

35歲的黃姓男子日前開著有「東瀛戰神」的Nissan GT-R從彰化來台中玩，沒想到愛車卻在半路罷工，還尷尬地卡在火車站周邊要道的路中央，造成後方車輛回堵大塞車，員警得知修車師傅無法及時到場，馬上當機立斷協助黃男將車輛移至路旁停放，讓車流恢復順暢，黃男也不斷感謝員警的協助。

台中市政府警察局第三分局立德派出所員警日前執行巡邏勤務時，發現鄰近火車站的復興路、大智路口車輛阻塞情形嚴重，連忙下車察看是否發生交通事故，才會遭成車輛回堵，沒想到竟是一輛素有「東瀛戰神」之稱的跑車在路中拋錨。

黃姓車主一臉尷尬地表示，愛車疑似引擎過熱無法發動，當下他立即通知修車廠趕來現場，但師傅還需要一段時間才能抵達。台中火車站周遭車流量本來就大，又適逢假日，黃男愛車直接佔據了一個車道，馬上造成了塞車回堵的情形，眼見修車廠無法立刻到場排除故障，員警便當機立斷，協助黃男將車輛先移至路邊，配合義交疏導，沒多久就排除交通阻塞的問題。

黃男向警方的協助表達感謝，他稱自己從彰化來台中訪友，一路開來都沒有異狀，沒想到竟突然在路中間熄火，過去愛車不曾發生類似情形，保證一定會幫車輛做個詳細的檢查，對於自己造成大塞車也很不好意思。

111年加強重要節日安全維護工作期間，警方持續落實治安平穩、交通順暢、民眾安心的工作主軸，讓民眾安心迎接新年，警方呼籲民眾駕駛汽機車外出時，必定要事先檢查車輛狀況及油量，以免半路拋錨或發生事故，造成生命財產安全。另近日疫情出現變化，請民眾遵守相關防疫規定，外出時務必做好防護工作，保護自己也保護他人。