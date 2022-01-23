市議員李中今天在第四市場辦春節活動，邀請書法家徐松森、楊宙安、林素蓮、陳素玲、李翠葉現場揮毫寫春聯免費送給民眾。(李中服務處提供)

市議員李中今天在第四市場辦春節活動，邀請書法家徐松森、楊宙安、林素蓮、陳素玲、李翠葉現場揮毫寫春聯免費送給民眾。(李中服務處提供)

寵物公會參與「毛小孩義剪」，小朋友們在童玩區體驗傳統活動，喜氣洋洋。(李中服務處提供)

新春揮毫逗熱鬧！迎接虎年，台中市國民黨東南區議員李中今天戴上可愛的老虎頭套，在第四市場辦春節活動，邀請書法家徐松森、楊宙安、林素蓮、陳素玲、李翠葉現場揮毫寫春聯免費送給民眾，吸引許多民眾排隊索取春聯墨寶，還有寵物公會參與「毛小孩義剪」，小朋友們在童玩區體驗傳統活動，喜氣洋洋。

李中指出，近年東南區新興人口移入多，舊城區復甦，今年新春揮毫地點特別選在東區建於1931年的第四市場，近百年的建築，台中市政府歷經四年多重新修復，讓在地民眾和新興人口重新認識這座歷史建築。

寵物商業同業公會陳政清理事長表示，以往公會服務對象都是寵物業者，飼養毛小孩民眾越來越多，接到議員邀請參與這場結合新春的活動，弘光科技大學動物保健系師生立即表示要共襄盛舉，透過毛小孩義剪擴大社會參與，別具意義；公會未來預計開設專屬飼主的責任教育課程，減少棄養的問題。

第四市場魏彰志總經理說，台中市政府在2015年將第四市場登錄為歷史建築，斥資近5000萬活化，去年12月才重新開幕，90年的建築「修舊如舊」，保留日治時期的屋架、屋頂、太子樓等結構，傳統市場進駐文創咖啡店市集，近百年不變的窗光，斜角入射在市場角落，成了網美打卡熱點。

不少民眾攜家帶眷排隊索取春聯，李中議員貼心安排各種活動，中華先天能量創意養生學會專業的按摩師傅，幫忙碌的上班族、雙薪家庭父母、阿公阿嬤舒壓按摩；小朋友一起在童玩區體驗折紙風車、劍玉、口罩夾，對復古遊戲充滿好奇。