朱易在花滑大獎賽義大利站出賽。（新華社資料照）

北京冬奧花式滑冰項目預定是2月4日開幕的賽事之一，被陸媒稱讚為美少女的19歲女將朱易獲得地主唯一的女單門票。大陸女子花滑已經沉寂20年，朱易被認為是帶來復甦的希望之星。朱易16歲的時候就在全美花式滑冰錦標賽青年組摘冠，去年底在大獎賽的義大利站取得好成績，最後擊敗競爭者拿下參賽門票。

朱易是出生於洛杉磯的華裔美國人，父親朱松純是UCLA教授。2018年9月，大陸花滑隊啟動「晨路計畫」，與主教練陳露的姓名同音。陳露是1994、1998年冬奧花滑銅牌，1995年世錦賽冠軍，是亞洲第3位世界冠軍，為她贏得「冰上蝴蝶」的稱號。

多年來大陸女子花滑無人接近陳露的高度，朱易即是「晨路計畫」海外召募的首批選手，她2019年取得中國國籍，轉為代表大陸花滑隊出賽，父親朱松純也回國擔任北大人工智能研究院院長。朱易在大獎賽義大利站排名第9，身高165公分，擁有足夠經驗和優異的運動能力，最後在隊內選拔賽排名第1，擊退勁敵陳虹伊、林珊。

朱易的教練伊萬表示，參加冬奧是她的夢想，她其實也有機會代表美國參賽，當時面臨一個艱難的抉擇。朱易在2019年受訪時以英語說：「我將代表中國出賽，希望我的名字在中國能廣為人知。」