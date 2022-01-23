自新冠肺炎流行，民眾外出都會自備酒精消毒。擁有中醫師執照的知識型YouTuber「77老大」表示，80%的人都沒有使用酒精的正確觀念，75%的酒精濃度才是對抗新冠病毒最好的選擇，挑選時只要選沒開封過、妥善保存的酒精，就不會有過期問題。另外，使用酒精消毒不是有噴就好，最好多噴一點再擦拭，就可以消毒到每一個角落。

「77老大」曾在個人YouTub頻道《77老大》整理使用酒精的正確觀念，包括要買幾%的酒精、買酒精是否要注意保存期限，以及該如何正確使用酒精。「77老大」說明，不少民眾看到酒精就全部掃回家，但30%的酒精僅適合降溫，通常用於家中發燒的幼兒，50%的酒精是促進血液循環、預防褥瘡，唯有75%的酒精才適合對抗新冠病毒。

對於不少人追問95%的酒精對抗病毒是不是更厲害？「77老大」說，太高濃度的酒精，反而會瞬間凝固病毒的外殼，內部仍具有活性，無法消滅病毒，因此75%才是防疫最好的選擇，同理可證，酒精濕紙巾的酒精濃度若低於50%以下，殺菌力都不足，且酒精濕紙巾開開關關的，會導致酒精揮發得更快，所以直接噴酒精會更好。另外，買酒精跟在超市買鮮奶不一樣，不需要挑櫃子最深處的買，純度高的酒精只要沒開封過，妥善保存就不會有過期問題。

至於該如何正確使用酒精？「77老大」說明，酒精不是有噴就好，可以噴多一點，之後再擦拭就可以消毒到每一個角落；也有許多人在外消費拿到店員找的零錢後，會拿酒精噴鈔票，「77老大」說，正確的消毒方式，是拿酒精對準鈔票、零錢噴灑，再放進一個夾鏈袋密封起來，接著再消毒雙手最好，雖然過程非常繁瑣，但錢大家拿來拿去，又是病毒依附的地方，這樣做絕對是最安全的方法。

「77老大」也提醒，使用含酒精的清潔液，千萬不要噴完手就立刻拿食物吃，會間接把有害的成分如甲醇、甘油都吃下肚，因此噴完要等待1分鐘後再吃，同時也警告，千萬不要拿酒精朝電子產品噴，只要用一點點的量噴在紙巾上，輕輕擦拭即可。