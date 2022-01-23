花蓮縣壽豐鄉志學國小去年利用雷射切割機製作窗花，減少鳥類遭「窗殺」的機會，意外讓「窗花」暴紅。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣壽豐鄉志學國小去年利用雷射切割機製作窗花，減少鳥類遭「窗殺」的機會，意外讓「窗花」暴紅。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣壽豐鄉志學國小去年因野鳥撞到教室玻璃死亡，利用雷射切割機製作窗花，減少「窗殺」機會，也意外讓「窗花」暴紅，因此學生們今年再度製作虎年窗花，替田徑隊籌措遠赴外地比賽的經費，周末在花蓮市公所好客市集擺攤販售。

壽豐國小校長陳立輝指出，去年曾發生五色鳥和綠鳩撞上教室玻璃死亡憾事，老師藉機會和學生討論，決定在玻璃貼上窗花，減少鳥類誤遭「窗殺」意外。

因此，師生們開始嘗試運用雷射切割機製作「窗花」圖案，去年也因應牛年，利用創客社團時間，試作牛年窗花，以古代剪紙圖樣為造型，大紅色顯得喜氣洋洋，十分精緻，不少學生家長們組團購買，家長會更發起窗花義賣活動，替田徑隊籌措赴外地比賽經費，同時也存到了5年級學生的畢旅費用。

因窗花意外爆紅，壽豐國小學生今年再度動工，並因應虎年，製作虎年窗花，從排版、印製、包裝、統計金額到盤點庫存全部包辦，學生們做得很有興趣，也利用午休及課餘時間趕工，其中，5年級的學生彭鈺硯說，自己的旅費自己存，除可減輕父母負擔，又能學到一技之長，還可以發揮創意，製作過程很開心。

壽豐國小15日在花蓮市區的鐵道市集擺攤義賣，並走上街頭及叫賣，這週末假期也到花蓮市公所好客市集擺攤，並在陳立輝帶領下，前往市公所、戶政事務所及攤位周邊向辦公室人員及路人、店家販售，受到熱烈迴響，孩子們製作20餘種吉祥圖案幾乎都被搶購一空，市長魏嘉賢也自掏腰包買了20幅窗花，以行動鼓勵孩子。

台灣野禽研究會指出，「窗殺」意為，窗戶或玻璃帷幕原本是連接人類與屋外環境的通道，但明亮乾淨的鏡面讓鳥類無法分辨鏡面造成假象因而誤撞上窗戶導致死亡，成為鳥類殺手，目前已在許多國家受重視，甚至某些歐美地區將友善鳥類玻璃列入綠建築法規內。