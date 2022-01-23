苗栗縣議長鍾東錦與夫人陳美琦長年關心弱勢族群。（李京昇攝）

苗栗縣議長鍾東錦出身南庄，國中時就讀於頭份市興華國中，4年前開始每年捐出百萬元薪資，來幫頭份、三灣、南庄3鄉鎮的高中、國中、小學弱勢小孩，鍾東錦23日上午頒贈助學金，給200位同學每人5000 元獎學金。鍾東錦說，這是他對孩子們的投資，希望他們長大後也能回饋鄉里。

鍾東錦今年的愛鄉行動，同樣親自拜訪多名同學家庭，包含只能依靠輪椅行動的國中二年級生羅小翔，他因小學罹患「裘馨氏肌肉失養症」，從小就必須請助理員陪同上課。

不過羅小翔即使行動不便，也不改積極向上的求學態度，運用課餘時間參與閱讀及寫作社團，甚至積極進行微小說創作，雖然在書寫上有所不便，但仍能以口語表達想法並請助理員協助書寫。

鍾東錦除提供羅同學獎學金，也贈送書籍勉勵其持續創作與分享作品，鍾東錦也前往探視羅小翔。羅爸爸說，他們生活困苦，很感謝受到議長幫助，生活上減輕不少負擔。

另外，議長夫人陳美琦也前往其他幾位表現優異的同學家中訪視，其中一位居住於南庄鄉蓬萊地區的潘姓同學，因山區交通較為不便，平時都住在學校方便就學，但仍無時無刻心繫家中的一切，因此潘同學得知將獲得議長贈送禮物，馬上把這個機會轉讓給媽媽，希望可以為家中添購一個全新的電鍋，讓潘媽媽可以省下做飯時的辛勞。

陳美琦說，她接到這一項訊息，深深被感動，立刻自掏腰包，選購一組全新電鍋送給潘同學一家人，並代表議長頒贈獎學金，同時讚許年紀輕輕的潘同學，可以如此體貼地為家人著想，相信未來在各項學習上，一定也會有更縝密、更周延的思維，前途無可限量。

鍾東錦舉辦的2022愛鄉行動獎助學金頒獎典禮，總共有200位同學，每位有5000元獎學金。鍾東錦說，只要是苗栗學子，有任何資源上的需求，都可以直接報請議長室，他一定會代為爭取並尋找資源，成為孩子們最堅強的後盾。