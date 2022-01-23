台東家扶中心23日舉辦愛市集義賣活動，協助籌措1600萬元的獎助學金。（台東家扶中心提供／蔡旻妤台東傳真）

台東家扶中心23日舉辦愛市集義賣活動，協助籌措1600萬元的獎助學金。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為感謝家扶中心用心付出，長期陪伴弱勢兒少成長，台東縣長饒慶鈴23日參加台東家扶愛市集活動，金牌舉重女神郭婞淳也到現場協助頒發助學金。台東家扶中心主任吳瑞華說，感謝大眾共襄盛舉，協助籌措家扶整年度1600萬元的獎助學金。

奧運舉重金牌女神郭婞淳活動，不僅與跳舞和家扶小朋友同歡共舞，還大方拿出舉重金牌讓孩子一同分享成功喜悅，同時更鼓勵孩子們相信自己，朝著目標勇敢向前行。

饒慶鈴也前往致贈家扶中心春節加菜金、安置兒少慰問金逾3萬元。她表示，台東地區近日下雨天氣濕冷，讓她非常擔心活動人潮變少，結果今天出大太陽，表示我們做任何事都要抱著希望，同時，她也特地在22日致電家扶，希望各項防疫措施要做好，看到現場實聯制、量測體溫等措施做得滴水不露，「要給家扶按讚！100分」。

吳瑞華表示，透過義賣活動約80個攤位，感謝大家熱請支持協助籌募家扶一整年度獎助學金，他坦言1600萬元是相當龐大的數字，同時希望社會大眾共同關注台東的孩子，盼各界給予支持。

長期支持公益的中華紙漿台東廠廠長陳永順說明，因疫情期間公益團體的募款不易，因此自2021年連續2年提供加碼助學金，支持教育脫貧的概念，讓孩子們有平等受教育的機會。另永豐餘小學堂志工陪讀的活動邁入第7年，透過與關山家扶孩子們共讀，陪伴孩子成長，也邀請更多企業共襄盛舉。

饒慶鈴進一步指出，非常感謝家扶中心等團體，進行各項兒少保護工作，提供經濟弱勢家庭更穩定生活、給予愛及教育，避免學生因家庭經濟突發困境而失學，同時縣府積極推動正向管教，讓孩子增進自我認同及社會參與機會，使縣內中輟學生大幅下降，台東2021年底的中輟率降至0.007％，創下歷年新低。