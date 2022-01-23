護理師怡葶（Elle）擁有甜美臉蛋及前凸後翹的火辣身材，目前任職於台大醫院護理師，被鄉民封為「台灣最美護理師」，雖疫情延燒，怡葶忙碌之餘不忘放送福利PO出下班反差照，讓網友直呼「太辣了」。

「台灣最美護理師」怡葶（Elle）有著一雙水汪汪大眼睛及魔鬼身材，不時也會上節目分享個人經驗，讓她擁有另一斜摃身分網紅，在Instagram累積27萬人追蹤，由於身為護理師的她能感受疫情嚴峻，即表示「現在真的無時無刻戴著口罩，除了吃飯洗澡睡覺之外。」而護理工作雖忙也是有下班的時候，怡葶下後班似乎心情不錯，昨（23）日在IG分享了上班及下班前後對比照，怡葶上班時戴著口罩穿著護士服仍擋不住超兇上圍曲線，而她下班後PO出的照片更狂，在更衣室準備換裝，拍下怡葶解開上衣、鬆開褲頭，讓她的傲人上圍黑Bra及川字肌全入鏡。

怡葶（Elle）隨著IG放送反差美照，讓她的好友「珊莎」前來留言「下班後太辣」，讓怡葶回應「你才辣」，而起底「珊莎」其實她是台荷混血，在IG有12萬人追蹤，身高173公分，腿長108公分的完美比例，也是有著高顏值及傲人E級曲線，時常在IG分享美照。

而怡葶上下班反差照讓網友大飽眼福紛紛直呼、「逼死誰」、「上下班都是美」、「你上班前很可愛 你下班後很性感」、「漂亮女神」、「都超正點」、「一個很美～一個很辣」、「上班是氣質美女，下班變身性感美女」，成功再創造不少人氣。