女星安心亞是著名的宅男女神代表，她不只擁有天使臉孔和魔鬼身材，安心亞近年在戲劇、主持、唱片等領域，都有不俗成績，親民的安心亞也不吝嗇在網上分享生活大小事，她日前就在IG曬出飾演檳榔西施的劇照，安心亞辣穿細肩帶貼身短洋裝入鏡，一雙纖細美腿全都露。

安心亞近期在迷你影集《浪我在你身邊》飾演有社交恐懼症、只敢自己對手機直播唱歌的檳榔西施「魚兒」，安心亞日前就在IG曬出劇照，只見她身穿淡黃色細肩帶貼身短洋裝入鏡，露出香肩、白嫩上圍和美腿，前凸後翹身材曲線一覽無遺，安心亞無辜的眼神相當惹人憐，她也幽默寫下：「欸...青仔...幾...罷...」。

安心亞曬照吸引入戲粉絲留言：「魚兒在陌生人面前鼓起勇氣唱歌的瞬間，我直接淚崩 好感動」、「心亞這個清純臉蛋很可以」、「最美的檳榔西施」、「全包可以聽現場一首嗎」，還釣出安心亞親民回應：「請送火箭 謝謝」。

安心亞在迷你影集《浪我在你身邊》挑戰詮釋社交恐懼症的「魚兒」，她完全無法和陌生人交談，只能自己在家面對手機直播唱歌，安心亞也說，魚兒是她以往沒有呈現過的樣子，「其實比較像真實的我，透過這次剖析出內在的某個我，像是把我以前努力想隱藏的其中一部份自我拿出來放大了」，也讓安心亞直呼演得很過癮。