國民黨高市議員組成的KK政線日前指出，傳出台積電對高市府整治中油汙染土地不具信心，有意移至未受汙染的中油宿舍區及球場，消息一出引發居民強烈抗議。近日傳出高市府已找到方法解決整治過程中產生的土汙，將透過納米微氣泡科技有效控制異味溢散，同時分解苯的毒性，維持周圍空氣品質，以降低民怨。

KK政線質疑，工程動工至今，不斷傳出附近居民聞到開挖土壤逸散出來的臭氣，讓地方更加不安，各種流言四起。近來更有人說台積電對「超速整治」土地似乎有環保疑慮，有意轉至沒有汙染問題的中油宿舍區及球場一帶設廠，消息一出讓居民感到市府「只會照顧財團，不會照顧民眾」。

高市府環保局日前駁斥說，高煉廠現場整治工作，目前依汙染改善計畫書內容及進度執行，而第三區工區現場已開挖完成，整治期間每日派員進行現場監督查核工作，依據環境監測結果顯示，民眾最關心的苯濃度最高值僅1.04ppb，遠低於管制標準40ppb，保證會做好相關二次汙染防治措施。

據了解，市府環保團隊將透過納米微氣泡科技，可有效控制開挖或土壤分篩作業過程的異味溢散，同時分解苯的毒性，避免影響周圍空氣品質。而這個解決方案具有國家隊的水準與技術，除了可以解除民眾對於整汙的疑慮，同時也符合國際目前最重視的ESG趨勢。

整治團隊有信心這項技術將有效的解決大家憂心的汙染問題，包括在進行開挖、土壤分篩過程中，針對土壤層擾動所導致的揮發性有機物、逸散苯，使用納諾科技的納米微氣泡離子水進行霧化及噴灑，這個技術與方式可以有效控制開挖或土壤分篩作業過程的異味溢散，也能同時分解苯的毒性，避免影響周圍空氣品質。

另外，經過分篩後的高汙染土壤，使用納諾科技成熟的的真空低溫蒸餾技術，可將油汙染土壤中的廢油進行回收，完全不需要焚燒，避免掉熱脫附焚化時的空氣汙染物排放問題，且具有循環經濟的重大意義。