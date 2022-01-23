台中市西區公益路巷內日前發生一起行車糾紛，31歲陳姓騎士與駕駛奧迪自小客車的田姓男子發生碰撞，陳男認為是田男逼車導致，而拍打田男車輛車窗後離去，田男怒持木刀揮砍陳男，導致他左額受傷，警方到場以現行犯逮捕田男，訊後依傷害、殺人未遂等罪嫌移送法辦，檢察官訊後以3萬元交保。

台中市第一警分局民權所所長劉松吉表示，1月20日下午16時47分許，警方接獲報案指稱，西區公益路155巷內有兩人打架，警方立即派遣員警到場，到達現場時已無衝突情事，31歲田姓男子及陳姓男子兩人站在路旁，其中，陳男左邊額頭受傷。

據了解，陳男當天下午騎機車出門遛狗，行經公益路巷內與駕駛奧迪自小客車的田男，因雙方行車間一度太貼近，陳男認為田男逼車，並造成雙方碰撞，陳男追車趨近田男車輛拍打車窗後駛離；田男以陳男拍窗後揚長而去，認為他找碴氣憤不平，拿起車內木刀與騎車返回的陳男理論揮打，陳男左邊額頭處受傷，就醫縫了6針。

陳男供稱，行車糾紛爭執中，遭田男拿木刀爆打到安全帽都打掉了；而田男則稱，僅揮舞2、3下，而且雙方車輛僅逼近，並未碰撞，雙方各執一詞。警方以現行犯逮捕田男，並至醫院製作筆錄，在1月21日將田男依傷害、殺人未遂現行犯移送台中地檢署偵辦。