新浪微博社區管理官方微博「微博管理員」22日晚間發文，將21個帳號禁言30日或永久禁言，並指原因是因其「蓄意破壞溫暖祥和的春節氛圍」。

微博管理員發文稱，每逢春節，各類晚會都是網友爭相關注的焦點，大家在討論參演陣容和節目的同時，也增添了線上線下濃濃的「節日感」。但微博站方發現，個別網友藉機生事，透過拉踩引戰、挑動對立等方式，攻擊藝人、攻擊晚會、攻擊媒體，蓄意破壞溫暖祥和的春節氛圍。

對此，微博站方依照社區公約相關規定果斷予以治理。已清理相關違規內容314條，視情節嚴重程度，對@緋月落 @清凮長吟 等21個賬號予以禁言30天到永久禁言的處置。

微博管理員稱，微博站方倡導廣大網友能以文明友善的態度進行交流、真誠互動，不要惡意攻擊、泛化矛盾。疫情下的春節，更需要陽光與溫暖，無論回家團聚還是就地過年，微博站方始終為大家提供清朗健康的社交環境，讓這個春節不孤單，讓無論身處何地的你都能感受到力量與溫暖。