蔣經國紀念圖書館成立，引發綠營內部不同看法。資深媒體人陳文茜以國外的總統圖書館為例表示，這些圖書館是把一位創造歷史的人物相關的史料，忠實地保存，其他留給後代評價。她也寫了一首詩掛在佈展的枯樹上「生命會消逝，某些曾經深植的、啟動的、茁根的，即使落葉之後，仍庇蔭後代」。

「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館」日前開幕後，引發促轉會與綠營內部不同意見的論戰。

陳文茜在《文茜的世界週報》臉書表示，這是台灣第一個總統紀念圖書館：蔣經國紀念圖書館。在國外，從羅斯福總統、杜魯門總統、尼克森圖書館，到卡特、布希總統圖書館，這些圖書館，談的不是功過，也不是神化一位掌權者，而是把一位創造歷史的人物相關的史料，忠實地保存，其他留給後代評價。

陳文茜表示，蔣經國總統對台灣政治經濟的影響太深，她細數蔣經國的過往，年輕時，曾經因為父親的政治選擇，被送往蘇聯，之後隨著父親北伐清黨和孫中山主張的聯俄容共路線正式決裂，蔣經國成為蘇聯人質，被送勞改下放。

直到一段歲月後，他回到中國故土，母親已經被日本人炸死，上海打老虎被孔宋家族一手攔下，最後的反腐，功敗垂成。當時蔣介石直接教訓兒子：「你知不知道什麼叫做親戚？」

她說，蔣經國與父親的親近，直到蔣介石已經明白自己將在大陸全面潰敗，眾叛親離，這時兒子才成為惟一的親信。在1970年蔣經國訪美前後，美國和中華人民共和國、中華民國的關係已在悄悄大挪移。尼克森成為美國總統，在他之前詹森總統已經決定结束越戰，季辛吉更進一步，要聯中制俄。國際大賽局的改變使台灣那幾年充滿著危機意識，1971退出聯合國，1972尼克森訪中，1979卡特和中華民國斷交。

陳文茜指出，當時的台灣不只沒有國際地位，也沒有債信。所有國際銀行貸款給台灣，皆要求美國聯準會所屬的美國進出口銀行擔保，而且必須出資10％。十大建設到了第二階段，中油、台電、科學園區，所有貸款，那怕僅1000萬美元，國家都沒有足夠資金，如乞丐般向國際貸款。

在政治方面，她認為，蔣經國有兩種評價：戒嚴強人，及晚年自1984選擇李登輝當繼承人，1986接受民進黨成立、1987解除戒嚴，一位由強人轉型為民主政治開放者。他晚年最著名的話：我是中國人，我也是台灣人。」

她說，在經濟方面，自1972年蔣經國出任行政院長，正式掌權。從那一刻開始，蔣介石回大陸的夢已碎：建設台灣，而非反攻大陸，成為蔣經國的施政主軸。他的十大建設為人所知，也是他在1973年成立工研院，延攬海外人才，蔣經國先拍板定案新竹科學園區，「那對當時的台灣是一個突破式的、前所未有的重要決定亅。

此外，她說，蔣經國栽培的政治人物，從高玉樹、李登輝、馬英九、宋楚瑜、連戰，幾乎在2010年之前，台灣政壇活躍的人物，仍然和他息息相關。蔣經國權傾一時之際，多少逢迎之人，但他刻意在官場維持距離，與民間小販往來甚多，與企業鮮少接觸。「晚年他在寂寞中，敲定了你我今天熟悉的台灣」。

此次園區開幕，她也寫了一首詩掛在佈展用的枯樹上：「樹已枯萎，斯人也已逝去。但你知道的清清楚楚生命會消逝，某些曾經深植的、啟動的、茁根的，即使落葉之後，仍庇蔭後代。於是追念，不只是追念：感恩，不只是感恩…。亅

陳文茜指出，蔣經國在世時，因為民主理念不同，她一直是對抗者。即使如此，她知道書寫一個歷史人物的功過，不是那麼簡單，有時候更包括人民的生活及國家的經濟。她笑稱，「這次紀念館落成，是我和經國先生關係最好的一次。在他，和他栽培的政治人物完全失勢之後」。