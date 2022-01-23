桃園市一名73歲董姓老翁，23日上午趁著雨歇，一個人獨自前往住家附近的公園散步，但疑似失智症發作，出門後卻忘了回家的路，漫無目的的行走在車水馬龍的育達路上，家屬發現後急忙向派出所報案協尋，幸好巡警細心找尋，平安將老翁護送返家，這才結束一場虛驚。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區延平路的董姓老翁，23日上午與家人吃完早餐後，趁著難得的雨歇，獨自前往住家附近的公園活動筋骨，但疑似失智症發作，此次出門卻忘了回家的路，加上綿綿的細雨將老翁身子淋溼，老翁只能縮著身子，持續的行走在車來車往的路上。

家屬發現老父親出門遲遲未歸，急得向宋屋派出所通報協尋，警方立即按照老翁可能行走的路段細心尋找，果然在育達路上發現徬徨無助的老翁，員警見老翁臉色發白，且身子不斷地發抖，員警擔心老翁會有失溫之慮，趕緊先將老翁暫時帶回派出所安置，並提供熱飲讓老翁飲用，稍作休息。

最後員警順利聯繫上老翁焦急的家人後，並細心護送老翁返回住處，家屬看見老翁平安歸來，一顆懸吊的心才安穩放下，也頻頻向警方道謝，所幸這次有警方熱心、細心的協助，才讓父親能夠在年前平安返家團圓。