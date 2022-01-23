西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）23日在2022澳洲網球公開賽男單16強，首盤和法國對手馬納瑞諾（Adrian Mannarino）激戰了將近一個半小時，才在搶七局以16比14收下，而「頭過身就過」的納達爾，經過首盤的苦戰勝出也打出氣勢，接下來兩盤都能搶先破了對手發球局，最終7比6（14）、6比2、6比2，率先進入今年度澳網男單8強。

兩位左手持拍的好手生涯第三度交手，過去兩次納達爾都一盤未失，這次首盤馬納瑞諾很有機會從納達爾手中拿到盤數，因為他給自己製造了4個盤末點機會，不過納達爾也很頑強，硬是把比賽救下，最後在個人該盤第7個盤末點後，才順利收下，這一盤整整打了1小時22分鐘。

首盤結束後，納達爾似乎更加進入狀況，馬納瑞諾則有點氣力放盡，次盤一開始納達爾就破發得手，第5局馬納瑞諾再度發球局失守，該盤第8局輪到納達爾發球，他連下4分鎖定第2盤、取得聽牌。

第3盤前兩局雙方互破，但接下來納達爾再連續兩破馬納瑞諾發球局，加上保發成功，一口氣取得5比1大幅領先，馬納瑞諾僅管保發追回一局，最後納達爾在邁向勝利的發球局，再度以連贏4分強勢收下，也確定連6屆8強。