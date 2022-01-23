美國疫情持續嚴峻，從我國入境採檢結果便可略知一二。中央流行疫情指揮中心今天公布最新的落地採檢結果，發現仍然以美國入境者染疫比例最高，總計34人確診中，就有28人來自美國。

根據指揮中心昨天入境航班的落地採檢結果，12航班中共有7航班染疫，除美國之外還包含來自荷蘭、土耳其、菲律賓、新加坡。

至於今天上午的5航班，分別來自美國與德國，但目前發現感染的個案都是來自美國。

1月23日入境航班採檢結果。（指揮中心提供）