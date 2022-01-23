落地採檢今增17人確診 陽性率4.56％ 美國入境者最多 14:402022/01/23 中時 陳人齊 、 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心今（23日）公布最新的落地採檢結果，總計三十四人確診中，就有二十八人來自美國。圖為旅客在地勤人員引導下進入候機室等候入境。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國疫情持續嚴峻，從我國入境採檢結果便可略知一二。中央流行疫情指揮中心今天公布最新的落地採檢結果，發現仍然以美國入境者染疫比例最高，總計34人確診中，就有28人來自美國。 根據指揮中心昨天入境航班的落地採檢結果，12航班中共有7航班染疫，除美國之外還包含來自荷蘭、土耳其、菲律賓、新加坡。 至於今天上午的5航班，分別來自美國與德國，但目前發現感染的個案都是來自美國。 1月23日入境航班採檢結果。（指揮中心提供） 1月22日入境航班採檢結果。（指揮中心提供） 政治防疫再爆破口 台灣再成燙手山芋 #長程航班 #入境 #落地採檢 #美國 #感染個案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 回擊中國 美暫停四陸航44航班 04:102022/01/23 全球財經 拜登緩兵計 普丁沒在怕 04:102022/01/23 時論廣場 新冠攻入宜蘭 本土增52例 境外37例 13:452022/01/23 生活 委國反對勢力式微 04:102022/01/23 專題周報 社評／探索太空 中美應良性競爭 04:102022/01/23 焦點新聞 憶先祖 蔣友松：庶幾無愧 蔣萬安：守住台灣 04:102022/01/23 焦點要聞 民怨引爆哈薩克動亂 04:102022/01/23 產業特刊 遠雄自貿港區確診＋30 累計百人染疫 全區4500人明做PCR 14:332022/01/23 生活 別扭曲蔣經國路線 04:102022/01/23 時論廣場 反擊中國禁飛令 華府暫停陸籍航空航班 04:102022/01/23 產業財經 本土最新確診地圖曝 6縣市淪陷 高雄超越雙北 09:192022/01/23 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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