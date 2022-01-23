女星昆凌自2015年嫁給天王周杰倫後便晉身「天王嫂」，兩人共同育有一對子女，並經常透過社群平台曬出幸福的家庭生活，羨煞旁人。而原本打算30歲後才要生第三胎的昆凌，19日便被媒體爆出已經懷孕，夫妻倆也大方公開此事，接著昆凌23日也在微博上更新照片，再度引起熱烈討論。

昆凌身為國際精品香奈兒的代言人，宣布懷孕後也首次出席活動現場，當時的她將頭髮梳成乾淨的高馬尾，並穿著一件藍色的寬版外套搭配同色系長褲，巧妙的遮住孕度，加上她精緻小巧的瓜子臉，絲毫看不出是正在懷孕中的媽媽，網友看到後也紛紛大讚「顏值一直在線」、「昆凌看起來整個狀態非常不錯耶！被愛情滋潤的女人」、「懷孕了氣質也很絕」、「為什麼懷孕了卻一點都不胖」、「不得不說昆凌真的是太好看了」、「完全不像孕婦啊！狀態太好了」、「肚子去哪了？」、「一家人可太幸福了，一定要健健康康的」。

昆凌宣布懷孕後首露面。（圖／微博）

昆凌自從生完二寶Romeo後，幾乎年年都被傳出懷孕，但她在受訪時也曾透露，考慮到大女兒Hathaway的感受因此暫時沒有要生第三胎的打算，與周杰倫討論過，預計等到她30歲後，才會考慮再生第三胎，但沒想到卻在她28歲時就提前爆出好消息。本月19日夫妻倆也在個人的IG上大方公開，周杰倫甚至俏皮表示「原本想說出生了再來公佈 看來是防守不住 這最美好的禮物 有押「孕」喔」，令粉絲們興奮又期待。