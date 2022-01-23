桃園遠雄自貿園區確診風暴持去擴大，中央流行疫情指揮中心今天表示，昨針對港區內擴大採檢又篩出30人確診，Ct值介於12.3至36.8之間，已累積100人確診，指揮官陳時中表示，亞旭同職場者停工期間要居家隔離，同住家人進行加強版自主健康管理，不能任意移動，同時桃機前進指揮所將於1月28日解編，設立遠雄自貿港區前進指揮所。

桃園確診數再爆增，指揮中心指揮官陳時中表示，桃園遠雄自貿港區今確診增加30人，從一開始的兩名移工到西堤吃飯染疫，到現在共有100人確診，目前已經在當地設立前進指揮所，由派醫福會執行長王必勝擔任總指揮。

遠雄自貿園區相關群聚累積百人確診。(指揮中心提供)

陳時中表示，目前已要求自貿港區的加值園區全面停工，與亞旭案18219及案18411同職場者停工期間，要先做居家隔離至25日，同住家人都要求進行加強版自主健康管理，不能任意移動，減少出門，不要搭乘大眾運輸工具。

移工部分，陳時中表示，案18219的同職場移工已送至集中檢疫所隔離14天，總計320人；自貿區的其餘移工，則有14人送集中檢疫所，目前共有3人確診送醫，373人在宿舍就地隔離。

桃園遠雄自貿園區應變作為。(指揮中心提供)

桃園遠雄自貿園區應變作為。(指揮中心提供)

陳時中表示，自貿港區內的亞旭大樓，在分艙分流上，以集整體大樓的動線 都有相當重疊，例如交通車是採自由座的方式，且餐廳也是共用，由於這次大家交流的比較多，所以無需再用區域劃分風險，採用相對感染率，昨天採檢1700人中驗出30名陽性，算是比較多，此外另一家廠商鴻佰也驗出17位，所以相對陽性率較高，因此做分層管理。

陳時中表示，目前自貿港區共有4500人將於明天進行PCR採檢，預計周二針對加值園區AB兩棟進行二採，總計3000人，並將發送家用快篩試劑供家人使用。

而這波疫情最一開始的桃園機場傳播鏈，陳時中表示，桃機前進指揮所自1月4日啟動，目前已經採檢二、三採檢獲得控制，落地採檢整體流程順暢，現在繼續觀察到1月28日若沒有特別情況，桃機前進指揮所就會解編，把防疫力量搭到遠雄自貿港區，進行積極作為。

高雄港埠部分，高雄港埠新增15例，已經累計40人確診。陳時中表示，昨天增加的15人，都是在工作場所中染疫。另外有一名大學生，回到台北傳染給媽媽，其學生相關足跡，有跟父母兩人相當程度的重疊。