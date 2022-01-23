新光三越台南新天地即起至2月8日，於本館6F C區文化館「年貨市集」澎湃開幕，推出頂級飯店年菜組合、道地南北貨、精選伴手禮，及超人氣快閃店等一系列的全台在地好滋味；另「休閒潮流特賣會」人氣品牌超殺折數，讓顧客一次買足。

其中新春圍爐首選「台南大飯店」，重磅推出新春圍爐手路菜豪華組，經典年菜一次包齊；高雄排隊名店年菜評比冠軍「果貿吳媽家水餃」，澎湃獻上6道眷村經典大菜，饕客最愛員外雞湯、黃金烏魚子等高檔食材菜餚，於2月10日前獨家加碼新春好禮，優惠價格亦能端出超澎派年菜。

新光三越台南新天地－新春嘉年華登場。（新光三越提供）

此外，福虎佳節必備的伴手禮，首推傳承3代超過50年的老冰店「一涼製冰所」，可裝箱帶著走；首度登場「餓食拌麵」是哈孝遠推薦的好滋味，人氣鴨香紅蔥、蔥油櫻花蝦多樣口味應有盡有。

農曆年前除舊迎新，「LEVIS」全面買1送1，部份商品單筆買第3件以上享45折；「POLAR BEAR」秋冬精選服飾3折起；「birkenstock」精選鞋款5折起等，搭配新光三越「新春卡利HIGH」12大銀行刷卡獨享4%、5%、6%禮券回饋，skm pay單筆3千加碼1%，最高7%回饋。