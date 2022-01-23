高市旗津醫院在院區外設快篩站，替旗津居民進行普篩。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市今宣布新增15起確診個案，目前累計高雄有42例本土確診案例，原本1名女性新住民感染源不明，市府今表示，該名新住民感染源頭找到了，是被工程行1名員工所傳染，2人關係親密，總計41例和高雄港傳播源均有關，高雄科技大學男大生傳播源仍不明，市府仍持續調查中。