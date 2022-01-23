高雄新住民感染源找到了 和染疫工程行員工有親密關係 14:552022/01/23 中時 石秀華 、 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市政府在旗津廣濟宮設快篩站對居民進行普篩。（讀者提供／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市旗津醫院在院區外設快篩站，替旗津居民進行普篩。（讀者提供／石秀華高雄傳真） 高雄市今宣布新增15起確診個案，目前累計高雄有42例本土確診案例，原本1名女性新住民感染源不明，市府今表示，該名新住民感染源頭找到了，是被工程行1名員工所傳染，2人關係親密，總計41例和高雄港傳播源均有關，高雄科技大學男大生傳播源仍不明，市府仍持續調查中。 高雄確診男瞞吃喜酒 台南、雲林全採陰 給病毒9天時間！前台大醫：恐已傳好幾波 曝疫情大爆發時間 #新住民 #感染 #高雄港 #傳播源 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨》高雄確診者曾至派出所報案 5警員PCR結果出爐 11:222022/01/23 社會 高雄疫情延燒！過年飯店爆退房潮 業者嘆「歹過年」 15:122022/01/23 生活 博愛青商會揪網紅做公益 募物資捐新住民、倡防災知識 15:022022/01/23 寶島 高雄中島商港成染疫高風險區 旗津這3里居民將進行普篩 15:552022/01/22 生活 亞東護理師丈夫確診 累計8條Omicron本土鏈 04:102022/01/23 焦點要聞 高雄市天明功德會送暖 邀33個社福團體送2300顆炊粿 15:442022/01/23 寶島 Omicron南北狂燒 英媒曝台灣一政策受挑戰 10:442022/01/23 國際 高雄Omicron屬菲律賓病毒株 新光輪船抵台前一站在「馬尼拉」 16:192022/01/22 生活 高雄暴增14例本土個案 新增2條不明傳播鏈 14:532022/01/22 生活 高雄確診者到台南足跡「全是名店」 爽吃施家小卷米粉、周氏蝦捲 15:332022/01/23 生活 高雄科大男學生確診 「感染源不明」活動史曝光 15:122022/01/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。