有些人遇到挫折、困難就喜歡向旁人吐苦水，也有人寧願憋在心裡，也不願告訴其他人。命理網站「星座巫師」發文分享，點名天秤座、獅子座、水瓶座和金牛座的人，在家人面前最喜歡裝堅強，總是報喜不報憂，不希望家人為自己擔心、煩惱。

1、天秤座

天秤座通常都比同齡人更成熟，面對問題時也考慮的較為全面，雖然家人是最懂自己的人，但是他們更能站在家人的立場，不希望對方因為自己而擔驚受怕，因此天秤座非常願意和家人分享喜悅與成功，不過若是遇上麻煩、難事，他們就會避免讓家人知道，絕不主動向對方訴苦。

2、獅子座

獅子座個性好強又愛面子，認為自己的事情就要自己負責，他們討厭有損自己臉面的事情，尤其是向別人示弱，就算是和家人吐苦水也不行，因為在獅子座的心中，訴苦就等於在向別人尋求幫助，但他們喜歡庇護別人，當家人的保護傘，而不是暴露自己脆弱的一面，顯得他們很丟臉。

3、水瓶座

水瓶座喜歡自力更生、獨當一面的生活狀態，因此對於家人只會信賴，不會依賴，生活中遇到再多的辛苦和勞累，他們也覺得沒必要和家人傾訴，一直秉持著「有苦自己吞，有難自己扛」的精神，不想要把麻煩帶給父母，甚至還會故意裝作刀槍不入、非常堅強的模樣。

4、金牛座

金牛座成熟穩重、懂事且負責任，還具有奉獻精神，總是會默默地對家人好、承擔起家庭的重責大任，並願意聆聽家人的煩惱，然而不論自己遇到多少不順心的事情，他們都不會在家人面前展現，一方面是不想讓家人擔心，另一方面則是捨不得讓家人分擔自己的勞累與辛苦。