新北市新店區今（23）日上午有民眾驚見1具浮屍在碧潭橋下，立即向警方報案，新店警分局派員到場，在碧潭西岸發現該具浮屍，身上無證件及明顯外傷，現已報請檢察官相驗，釐清身分及死因。

警方表示，上午10時許獲報碧潭橋下發現浮屍，經派員前往處理，死者為約50歲短髮男性，身穿黑色上衣、黑色長褲、黑色運動鞋，身上無明顯外傷，且無任何證件。

警方已由鑑識小隊採集死者指紋比對身分，並向台北地檢署報請相驗。