碧潭橋下驚見男性浮屍 身分、死因待釐清 14:572022/01/23 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天上午碧潭橋下發現浮屍。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區今（23）日上午有民眾驚見1具浮屍在碧潭橋下，立即向警方報案，新店警分局派員到場，在碧潭西岸發現該具浮屍，身上無證件及明顯外傷，現已報請檢察官相驗，釐清身分及死因。 警方表示，上午10時許獲報碧潭橋下發現浮屍，經派員前往處理，死者為約50歲短髮男性，身穿黑色上衣、黑色長褲、黑色運動鞋，身上無明顯外傷，且無任何證件。 警方已由鑑識小隊採集死者指紋比對身分，並向台北地檢署報請相驗。 養20年老貓發現飼主過世 不吃不喝2天後跟著走了 男友抽屜驚見「陌生衛生棉」 她小劇場炸開 結局超意外 #碧潭 #浮屍 #驚見 #橋下 #發現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑電線老舊走火 八旬老夫妻喪命 04:102022/01/18 社會新聞 檢依殺人罪起訴黃格格 求處極刑 04:102022/01/22 政治要聞 台中七期驚見面露微笑、手拄拐杖蔣公銅像 背後原因曝光 12:542022/01/20 生活 違規被攔查車飄濃K味 裝傻否認難逃法眼被搜出 10:562022/01/20 社會 葛斯齊曝昔跟拍陳淑樺 發現這內幕同事崩潰內咎離職 10:132022/01/22 娛樂 民宅驚見686株市價破億大麻農場 嫌：疫情找無工作養家用 15:172022/01/21 社會 22歲百萬網紅正妹曝屍荒野 未婚夫筆電內發現恐怖自白 17:452022/01/22 國際 女騎士未開大燈遭攔查 警發現又是酒駕移送法辦 16:262022/01/20 社會 8旬失智婦寒夜獨坐輪椅 暖警關心才驚知：已在外流浪26小時 17:072022/01/20 社會 網紅新婚發現腥尪偷吃400人 驚見衣櫃藏整疊女性內褲：沒救了 08:472022/01/18 娛樂 老翁外出失蹤迷途 熱心平鎮警助返家 15:232022/01/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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