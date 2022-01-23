圖為高市防疫旅館清消畫面。（柯宗緯翻攝）

高雄疫情嚴峻，這幾天飯店業者電話接到手軟，民眾紛紛詢問退房事宜，已湧現退房潮，大約減少2、3成，旅宿業者苦嘆，「這下真的歹過年」。不過，在外帶年菜業績有上揚趨勢，民眾取消圍爐宴，改將年菜帶回家吃，減少採買、在外用餐暴露風險。

高雄市旅館公會理事長周文彬指出，過年前夕本來就是傳統的淡季，但過年期間確實受到疫情衝擊，目前已出現退房潮，取消約2、3成訂房，講到疫情心情真的很沉重，但也沒辦法，大家只能面對。

周文彬直言，這波疫情來得又急又快，讓旅宿業者心情猶如洗三溫暖，原本開心迎接台灣燈會，沒想到疫情再起，旅宿業者擔心疫情無法控制，大家都嚇壞了；老闆當然希望有生意，但員工可能會怕怕的，畢竟北部已有飯店員工染疫，波及全館停業。

周文彬強調，現階段已要求旅館公會旗下會員配合高市衛生局、觀光局加強相關防疫措施，也期待疫情能獲得控制，撐不撐得過去這一關，也攸關著高雄未來觀光產業脈動。

身兼高雄市觀光產業推動聯盟總會長的御宿集團總裁劉坤福表示，御宿平日防疫做得很好，近日也加強相關防疫措施升級，讓客人更安心，尤其摩鐵方面是一房間、一車庫、一電梯，減少與其他人接觸，而過年訂房幾乎全滿，影響不太大。

高雄福華飯店指出，過年訂房率原本9成多，近來受到疫情影響，退房約1成多，有些客人直接退掉，也有人選擇延期，但大多客人還抱持觀望態度。至於有圍爐宴取消，改為外帶，也讓年菜外帶比例提升1成。

高雄漢來飯店指出，目前受影響程度不大，只有零星致電退房，距離過年還有1周，民眾還在觀望說「到時候再看看」，而漢來也始終維持著固定的防疫措施，讓客人安心入住。