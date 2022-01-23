你是不是也曾在睡醒後感到喉嚨不適、身體發燙，渾身散發出感冒的症狀，尤其是在冬天的時候！因為睡眠時，除了身體的免疫力下降外，唾液的分泌也隨之減少，間接造成鼻腔或喉嚨的黏膜變乾燥，尤其是用嘴巴呼吸時，更容易發生乾燥情況，對病毒的抵抗力也漸漸下降，因此在起床時，喉嚨有極大的機率出現劇痛的情況，下面我們整理出3招方法，讓你順利擺脫冬天一醒來就喉嚨痛的「燒聲」悲劇。

＃避免喉嚨痛Tip1：保濕很重要

加濕器可讓室內濕度提升，讓病毒無法在空氣中飄浮 （示意圖／達志影像）

想要避免喉嚨痛的悲劇，首先室內及個人的保濕非常重要，日本睡眠學家白川表示：「如果室內的溼度過低，空氣太過乾燥，病毒就會變乾、變輕，於是它會在空氣中飄浮，進入鼻腔或嘴巴，所以容易感冒。」，同時也可多加利用加溼器，讓室內溼度維持50％以上，如此一來大多數的病毒就無法活動；此外個人的保濕功課也相當重要，建議有此項困擾的人可帶著「口罩」睡覺，保持口腔內的濕度，讓病毒更不容易找上門。

＃避免喉嚨痛Tip2：投資一台空氣清淨機

淨化空氣之餘也能讓身體處於較無病菌的環境 （示意圖／達志影像）

使空氣中的有害因子消失，達到乾淨空氣，也可以讓睡眠者避免一覺醒來就生病的危機，雖然空氣清淨機無法將全部塵蟎及病毒有效清除，但至少是可以消除塵蟎、淨化空氣的，所以還是建議大家可以投資一台空氣清淨機，還可以順道除去寢室棉被枕頭中隱藏的灰塵，有益睡眠品質。

＃避免喉嚨痛Tip3：睡不好造成免疫力下降

睡眠一直都跟免疫力有很大的關係 （示意圖／達志影像）

維持良好的睡眠品質，不僅讓你隔日的身體、精神狀況都良好外，還可加強免疫力，避免病菌的侵擾，日本睡眠專家白川也做過了一份實驗，內容研究了睡眠狀態與感冒的相關性，報告指出，「相較於睡8小時的人，睡5小時以下的人，感冒惡化造成肺炎的風險是1.39倍，而睡眠時間長達9小時以上的人則是1.38倍。」，所以睡太多，或睡太少，甚至潛眠者都容易造成抵抗力下降，因此建議還是按正常的時間睡眠，約7個小時左右，身體狀況會相對比較好唷。

如果你沒也任何接觸史及旅遊史，但一覺醒來就喉嚨痛、燒聲，很可能就是受到環境因子的影響喔！建議可以參考上面的做法，讓自己在冬天時也能夠遠離一覺醒來就喉嚨痛的悲劇，重獲說話自由喔！