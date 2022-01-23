鴻海(2317)今（22）日舉行2022集團線上嘉年華會，董事長劉揚偉致詞時表示，集團正在華麗轉型，展望2022年雖面對三大挑戰、比去年遭遇的更多，但帶來的機會也是過去數十年前所未見，強調集團2021年做得不錯，2022年要做得更好。

劉揚偉指出，過去的1年從台灣到中國大陸、從亞洲到全球，面對疫情反覆、洪水、天災等挑戰，鴻海持續召開集團防疫會議，彈性實施分時分流出勤、爭取施打疫苗，最優先的考量都是如何確保員工與家屬的健康。

面對這樣的變局，鴻海也加速推展F2.0數位轉型，從數位體驗、智能決策、營運效益三個面向著手，陸續建立集團高速網路、調整組織業務、更新集團官網。也利用各類線上工具，做到會議與溝通零距離、零時差。更重要的是取得世界經濟論壇4座燈塔工廠認證。

劉揚偉指出，鴻海在一波波挑戰中，2021年營收創下5.94兆元新高，又年增近11％，前三季獲利更年增達70％、創同期新高。這樣的成績若不是大家的努力，是絕對不可能達成的。在此要特別感謝各位鴻海同仁全心全力的付出，讓鴻海的競爭力再度獲得外界肯定。

同時，鴻海正在轉型，過去一年在新事業的發展如火如荼。劉揚偉指出，去年在電動車方面取得美國、東南亞、歐洲的重要客戶，營運本地化（BOL）模式也獲得許多國家認可，3部全新電動車在短短1年內正式推出。

而鴻海在關鍵零組件在研發及策略合作上也有許多進展，從四輪跨足到二輪。最關鍵的是，鴻海取得美國的生產基地，讓鴻海在電動車的發展時程，足足提前1年時間。

其次，半導體是目前全球最火熱的產業，也是鴻海布局電動車關鍵的一環。劉揚偉指出，鴻海併購或投資2座晶圓廠及1座封裝廠，也與國巨策略結盟成立國創半導體。

同時，鴻海與全球第四大車廠在半導體設計領域建立夥伴關係，目標為客戶設計一系列特殊車用晶片。劉揚偉指出，這些成果讓鴻海的半導體能力，可為資通訊（ICT）與電動車客戶提供加值服務。

劉揚偉強調，鴻海正在華麗轉型，外界都引領期盼，鴻海有幸可以參與其中，再次向世界證明「垂直整合」的核心能力，去年鴻海做得不錯，今年鴻海要做得更好。而今年鴻海面對的挑戰會比去年更多，但帶來的機會也是過去數十年前所未見。

劉揚偉指出，前面的道路上還有許多挑戰。首先，是要透過創新去創造價值的挑戰。他強調，創新永遠是鴻海安身立命之本，鴻海在營運、策略上，都要注入更多的創新思維，讓鴻海人更具想像力、讓集團發展更有活力。

第二個挑戰是肩負的「責任」。劉揚偉表示，鴻海有服務客戶、開啟智慧生活、幫股東創造價值的責任，鴻海也要積極推動環境、社會和企業治理（ESG），擔負為企業、為社會、為環境創造永續發展的責任。

第三個挑戰則是守護「安康」。安全和健康是鴻海工作的重中之重，鴻海也是各地政府的防疫標竿企業。面對新冠疫情依然嚴峻，鴻海富士康的防控工作絕對不能鬆懈。

最後，農曆新年即將到來，是可以全家團聚的時刻。劉揚偉再次感謝留守崗位的同仁及相關家屬的犧牲、付出，讓鴻海可以屢創佳績。也祝福所有的鴻海富士康同仁新年快樂、平安健康，在農曆虎年可以虎虎生風。