國內疫情不斷延燒，今（23日）再增52例本土個案。台北市聯合醫院主治醫師姜冠宇表示，多數國家Omicron確診人數都是迅速攀升後就陡降，「也許這波疫情撐到2月中之後就會過去，但那也要運氣夠好」，呼籲大家盡快打完第三劑疫苗，才可以提升保護力。

台北市聯合醫院主治醫師姜冠宇今（23日）於個人臉書發文表示，從英國統計資料顯示，Omicron與流感相比，不僅傳染力強且死亡率高，即便國家有條件與病毒共存，也會造成極大的負擔，不過隨著Omicron變異，很多地方如南非、英國、加拿大、美國東北都出現Omicron wall（每日新確診數不是穩定攀升，而是像垂直的一堵牆），陡升之後就陡降。

姜冠宇指出，可能是Omicron一下子就把可以感染的人都感染完，所以很多地區被Omicron襲擊後，大概一個月的時間確診人數就趨近平緩，不過並非所有地區皆是如此，如美國奧克拉荷馬州的病患人數依然持續攀升，仍不可以大意。

姜冠宇直言，「也許這波疫情撐到2月中之後就會過去，但是那也要運氣夠好」，他解釋，接種疫苗後，保護力通常會隨著時間的推移而減少，儘管打了第二劑，未來依舊會有染疫風險，所以現在最重要的，就是盡快打完第三劑疫苗以提升保護力，並提醒符合施打條件的民眾要盡早施打。