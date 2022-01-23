新竹市政府與國家住都中心合作規畫4座共1857戶社會住宅，首座「中雅安居」面積有0.9公頃，計有640戶，預計今年9月動工、2026年完工，另3座分別為建功高中南側、東區光復段兒童醫院對面及將軍村停車場，均規畫有非營利幼兒園、日照中心等附屬設施，提升地區服務機能。

市府指出，為照顧弱勢及青年族群的居住需求，實現居住正義並健全住宅市場，中央推動社宅政策，計畫自2017年起至2024年以8年時間興辦20萬戶為目標。

新竹市近年即積極配合推動社宅政策，目前規畫4處，除中雅安居之外，光復段兒醫對面基地、將軍村停車場預計今年6月招標，建功高中南側基地則預計年底招標，都將配合設置相關公益設施，包括身障日照中心、非營利幼兒園等。

市長林智堅表示，新竹市是全國人口最年輕化的城市，因有新竹科學園區坐落，許多年輕人都有買屋、租屋的需求，但因竹市自有的市有地很少，他更積極與營建署及住都中心各單位協商合作，規畫「只租不賣」的社會住宅，去年底也宣布2023年開徵囤房稅，全方位落實居住正義。

他指出，中雅安居由國家住都中心主辦，市府協助推動，該處原屬國防部土地，早年為眷村，經拆建後閒置許久，今活化興建社會住宅，鄰近凌雲公園、竹光國中、竹光運動中心等，交通便捷且生活機能完善，完工後將規畫商業空間、日照中心、幼兒園等公益社福設施進駐，提供舒適的居住環境。

都發處說明，中雅安居位於延平路1段、經國路2段與凌雲街所夾街廓，基地面積約0.9公頃，統包工程20日決標，由雙喜營造公司、金光裕建築師事務所統包團隊得標，將興建「只租不售」的社會住宅，待統包工程規畫設計完成，規畫套房395戶、2房175戶、3房70戶。

因應目前營造市場缺工缺料問題嚴重，中雅安居將採用預鑄工法興建，以半預鑄樓板及預鑄樓梯施作，不僅推動營建工法升級，也可節省現場施工人力。市府也將會持續與營建署積極尋找篩選適合辦理社宅公有地，提供更多民眾享有安全友善的居住空間。