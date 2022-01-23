頭份市公所結合各界愛心23日舉辦寒冬送暖活動，提供弱勢族群愛心禮金及生活用品，讓他們在過新年前感受到社會溫暖，苗栗縣長徐耀昌也到場關懷民眾與工作人員，並且提醒鄉親仍須做好個人衛生自主管理，並且在進入室內量額溫、酒精消毒、戴好口罩，共同防疫以健康平安迎接農曆新年。

市公所在公所前廣場辦理寒冬送暖活動，設置出入口落實體溫測量與酒精消毒，並且邀請頭份市衛生所、澹寧書法學會及水流東修緣宮等單位，提供公衛服務、迎春揮毫及氣球藝術展示等多樣活動。

頭份市長羅雪珠並頒發感謝狀，向善心單位與人士捐款響應寒冬送暖之舉致謝，苗栗縣長徐耀昌、議員張淑芬、徐功凡等人也到場向鄉親拜年，參訪現場攤位為工作人員加油打氣，並且提醒共同防疫以歡喜迎新年。

頭份市長羅雪珠表示，今年寒冬送暖發放愛心禮金及生活用品給頭份市低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、獨居老人、特殊境遇家庭及兒少生活扶助，計1280戶受惠。

縣長徐耀昌表示，今天看到許多公所同仁，有著回娘家的心情，與家人團聚的感覺備感溫馨，而因應近日疫情，鄉親仍須提高警覺，進入密閉式場合應量額溫、酒精消毒、戴口罩，落實個人衛生自主管理，相信大家只要把口罩戴好，遵守各項防疫規範，一定可以保持苗栗縣零確診，攜手防疫。

頭份市公所指出，市長羅雪珠3年前捐出的選票補助金70萬4500元目前已全數用罄，共幫助87位頭份鄉親，包含因傷病暫時無法工作者、無力負擔喪葬費用的清寒家庭、幫助邊緣戶安裝熱水器等。

近年持續獲各界踴躍相挺，感謝陳美君女士、派德工程有限公司、郭明珠地政士事務所、崇仁醫院長林德銘、至揚營造有限公司、龍順興業股份有限公司、連鴻企業股份有限公司、財團法人台灣省苗栗縣日蓮正宗寶山林妙德寺、各里里長及各界善心人士的捐款。

頭份市公所設有愛心捐款專戶（戶名：頭份市公所愛心捐款帳戶，帳號：90601- 04-009541-1，解款銀行：頭份市農會本會，解款銀行代碼：9060010，備註：捐 款人電話），捐贈款用於每年寒冬送暖救助弱勢家庭，市公所會開立收據以供綜合所得稅作捐款扣繳之用，並將捐款芳名錄及支出明細按季公告於公所官網資訊公開區。