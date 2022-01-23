台南市政府23日公布1例新增確診者在台南市的足跡，這名案18399為高雄50多歲男性，他於20日自行開車前往南區施家小卷米粉、安平區永泰興蜜餞行及周氏蝦捲總店，共有27人被匡列，均已進行採檢，相關涉足地點也都已經完成清消。

台南市長黃偉哲指出，案18399已完整接種2劑疫苗，無症狀，因案18211為其同事的親戚，因此22日自行進行居家快篩，結果呈現陽性，後續轉介至醫院採檢確診。

另外，高雄案18212於台南市匡列的接觸對象，採檢結果全都是陰性；至於高雄案18352在台南也匡列70位接觸者，其中69人採檢結果都是陰性。

衛生局長許以霖也說，為服務有接種高端疫苗追加劑需求的市民，將於25日假北區許石音樂圖書館開設高端疫苗追加劑接種站，歡迎設籍台南的市民透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」進行預約，接種當日攜帶身分證、健保卡、黃卡前往接種。

許以霖還說，台南市從開始接種疫苗到22日止，共接種300萬2366劑次，人口涵蓋率78.4％；第二劑涵蓋率70.1％；加強劑及追加劑涵蓋率12.5％、劑次涵蓋率161.0％。