新北市立安中醫診所一名魏姓推拿師2019年12月間曾為女病患小婷（化名）治療，未料魏男卻利用推拿、油推按摩的機會，用手抓握小婷下體，並將手滑入其內褲內，指侵得逞，雖然魏男事後矢口否認，僅稱是油推力道太大才會勾到小婷敏感部位，但新北地院依驗傷診斷書、相關證人證詞，依強制性交判處魏男3年10月徒刑。

檢警調查發現，小婷是因為下背疼痛等症狀前往中醫診所推拿，魏男在推拿過程中，數度將手伸入小婷內褲。小婷偵訊時指控，魏男當時要求她趴著推拿，並將她的腳往後抬，幾分鐘後魏男就將手掌覆蓋在她的會陰部，一開始她以為是不小心觸碰，但魏男碰到後還用力的抓，後來魏男要求油推，隨後就將手伸進她內褲抹油，並將手指伸進陰道內。

小婷表示，當她感覺被插入時就有立即叫魏男停手，也試著用手撥開魏男，但魏男仍一直用手肘處碰她胸部，還辯稱是動作需要支撐力才會碰到，事後她有立即向該院院長、櫃檯人員反應，稱「你們的按摩師不OK，他除了毛手毛腳，還冒犯我」，而院長也同意退款，還向其助理稱「如果是這樣，那我們應該把他開除，因為我們有錄影帶，調出來就可以請他走路」。

不過，魏男卻矢口否認，他稱推拿、油推前都有徵詢小婷同意，且因油推力道太大才會勾到小婷私密處。不過，新北地院訊問其他推拿師發現，毛毯推拿過程不太可能觸碰到陰部或胸部，就算是油推也是針對局部位置，原則上不會把手伸入衣服，更不可能觸碰到陰部。

新北地院認為，魏男油壓推拿的動作與診所一般推拿手法有異，供稱不足採信，且魏男犯後便已從診所離職，院長等人早知魏男涉及騷擾，與魏男供稱小婷沒有向人反映遭受騷擾、性侵一事不符，且依據小婷事發當日驗傷診斷，可見其陰部確實有受到挫傷，與其供詞相符。考量魏男犯後未與小婷達成和解、取得原諒等，判處其3年10月徒刑，全案可上訴。